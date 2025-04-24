川普祭秘密武器 整頓大學意識形態

川普 總統23日簽署行政命令，試圖翻轉極其關鍵的大學認證領域；川普曾稱此舉是他重塑高等教育的「秘密武器」。政府官員則表示，川普認為當前大學校園存在歧視行為且「意識形態過度擴張」，決定透過大學認證體系出手整頓，並希望今後更重視教師才智多樣性和學生成就。

該行政令將讓各校更容易更換認證機構，新認證機構也更易獲得聯邦政府批准。

大學認證機構過去不太為公眾熟知，很少成為政治話題；但它們對大學至關重要，制定取得聯邦財政援助所需的標準，大學院校則須證明從學校使命、招生政策到教師和課程品質等各方面，符合認證機構的廣泛標準。

川普和共和黨人長期批評大學認證程序，稱它抑制競爭、無助監管學生成績不佳的大學院校。川普上任後，迅速採取行動重塑高等教育；美國國立衛生研究院(NIH)資金削減提案已導致大學凍結招聘、撤銷研究生錄取並暫停研究；與此同時，白宮以擔憂反猶太主義為由，已削減或凍結哥倫比亞大學、哈佛大學、普林斯頓大學和布朗大學等多所常春藤 盟校的聯邦資金。

認證流程改變可能會產生廣泛影響。華府自由派智庫加托研究所(Cato Institute)研究員吉倫(Andrew Gillen)表示，「撤銷認證對這些大學來說，有如生存威脅」。

目前教育部 核准的認證機構約有60家。尋求聯邦批准的新認證機構須經長達一年流程。教育部長麥克曼(Linda McMahon)月初受訪時表示，目前認證機構「數量太有限，應該擴大」；教育部已告知現有認證機構，將簡化常規審查流程，以便工作人員處理更多新的認證申請。

川普第一任政府執政期間，取消賦予認證機構控制特定地區的地理限制，此後大學可自由選擇監管機構，但自2019年規則改變以來，很少有大學更換認證監管機構。

不過，即使是對現行認證體系不滿的人也同意，有必要採取措施防範「文憑工廠」和試圖騙取學生錢財的不法學校。