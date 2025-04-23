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防長赫塞斯警告：國防部「洩密者」將面臨刑事起訴

記者顏伶如／綜合報導
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國防部長赫賽斯（左）被爆曾將機密資料洩漏給妻子珍妮佛（右）及弟弟，珍妮佛先前即因隨赫賽斯出席具機密性的外交活動，被指不當。（美聯社）
國防部長赫賽斯（左）被爆曾將機密資料洩漏給妻子珍妮佛（右）及弟弟，珍妮佛先前即因隨赫賽斯出席具機密性的外交活動，被指不當。（美聯社）

國防部赫塞斯(Pete Hegseth)群組洩密事件又有後續，被爆料在美軍空襲葉門民兵組織之前，便將行動細節在Signal通訊軟體群聊訊息裡分享給妻子、弟弟及私人律師。身陷輿論爭議的赫塞斯22日接受福斯新聞網(Fox News)「福斯與朋友」(Fox and Friends)節目專訪時說，五角大廈內部的「洩密者」(leakers)將面臨刑事起訴。

曾任福斯新聞台節目主持人的赫塞斯受訪時說，最近被革職的國防部高級顧問考德威爾(Dan Caldwell)、國防部副幕僚長謝爾尼克(Darin Selnick)、國防部副部長幕僚長卡洛爾(Colin Carroll)，都在內部調查中被發現曾對媒體放消息。

赫塞斯說，對媒體放消息是「非常真實的問題」，「五角大廈嚴肅面對」。他表示：「心懷不滿的前任員工目前正四處散布消息以求自保，這些手段到頭來都行不通。」

他表示，爆料報導接連出現之後，國防部特別調查辦公室(Office of Special Investigations)便啟動內部調查，「出現一些令人遺憾的結果，涉及某些我認識頗久的人，可是我的工作並不是保護他們」。

赫塞斯說，暗助「假新聞」的國防部人員就是企圖破壞川普總統的施政計畫。他表示，五角大廈內部將把對洩密者的調查結果送交司法部，可能面臨起訴。他說：「洩密者自己心裡有數，隨著時間演進，真相將會浮現。」

盡管赫塞斯在五角大廈的領導能力受到質疑，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)22日對媒體表示，赫塞斯「工作表現非常傑出」，川普堅定支持赫塞斯。

紐約時報20日引述匿名消息來源指出，美軍空襲民兵組織「青年運動」(Houthi)之前，赫塞斯便在Signal群組把高度敏感的軍事機密告知他的妻子、弟弟與私人律師。赫塞斯妻子珍妮佛(Jennifer)曾任福斯新聞製作人。赫塞斯則說，分享訊息並不是作戰計畫。

赫塞斯 國防部 五角大廈

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