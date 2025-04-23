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被炒國防部高官否認洩密：因外交政策不合才丟職

編譯徐薏茹／綜合報導
國防部前發言人奧利亞特在辭職後發表一篇文章，稱在部長赫塞斯領導下，五角大廈一片混亂，但被赫塞斯否認。(美聯社)
國防部前發言人奧利亞特在辭職後發表一篇文章，稱在部長赫塞斯領導下，五角大廈一片混亂，但被赫塞斯否認。(美聯社)

國防部高級顧問考德威爾(Dan Caldwell)與另外兩名高級官員上周遭解職，考德威爾在近期的訪問中透露，他的外交政策觀點，尤其是關於中東的立場，是導致他丟掉工作的原因之一。

考德威爾日前上名嘴卡爾森(Tucker Carlson)的podcast節目「The Tucker Carlson Show」，他表示，自己反對美國對伊朗發動攻擊導致他被解職。

考德威爾表示，「當然，我對美國在全球中的角色有一些看法，如同我們討論的，有點爭議，我們全部都在某方面威脅到既定的利益，」他的「我們」指的是同樣被解職的副部長幕僚長卡洛爾(Colin Carroll)、國防部副幕僚長謝爾尼克(Darin Selnick)，「我們威脅到許多內部和外部的既定利益。」

做為國防部洩密調查的對象，考德威爾上周被強制休假，18日他與卡洛爾、謝爾尼克遭到解職。

三人發布共同聲明表示，對於遭到解職感到非常失望，並稱「匿名的國防部官員在無根據的攻擊中詆毀我們的人格」。

考德威爾告訴卡爾森，他在國防部任職期間並未洩漏任何機密資訊給媒體，他與卡洛爾、謝爾尼克都未被告知被調查的原因，「如果我真的做了網路上和國防部裡的匿名人士所說的事情，我早就戴上手銬了。」

他也表示自己沒有被要求接受測謊或提供個人電話，以檢查他是否洩漏任何資訊給媒體。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)因Signal群聊再度成為焦點，紐約時報日前報導他在Signal與親友及其私人律師分享敏感軍事資訊。

赫塞斯21日被問到該報導時嚴厲抨擊，稱他和川普始終意見一致，「一些洩密者被解職，突然就有一堆偏頗的報導從曾經報導俄羅斯騙局的媒體冒出來，還真是驚喜。」

國防部 赫塞斯 伊朗

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