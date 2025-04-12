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川普「放狗咬人」利器 盧默是黑馬或免洗筷？

編譯張佑生／即時報導
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極右派網紅盧默。（美聯社）
極右派網紅盧默。（美聯社）

科技富豪馬斯克3月視察國安局總部時，在場者很擔心成為政府效率部開鍘的新目標。孰料國安局四星上將局長和文職副局長同時被革職，竟出自極右派網紅盧默的建議。

盧默散播911恐攻有內應的陰謀論與種族歧視等偏激言論，是川普「放狗咬人」利器，衝過頭時就切割，但她總有辦法對川普發揮影響力。

川普2日宣布對等關稅前，盧默帶1疊文件進白宮，詳列她認定的國安團隊叛徒。與會者包括白宮國安顧問沃茲等高官，尚未脫離「群聊門」的沃茲，聽盧默向川普數落自己屬下不是，批評白宮國安會安全查核不嚴謹。

會後川普一面訓斥沃茲對屬下接觸機密的查核務必從嚴，一面下令開除相關人士。國安局正副局長及4位情報高層和10多位幹部立刻遭解職。局長霍格當時在日本出差，突接到國防部來電告知「你的服務我們不再需要」。

隨時切割 不怕她暴衝

川普上台以來至少5男4女共9位高階將領遭革職，提前退役，被視為前朝餘孽。盧默堅稱霍格是川普第一任末期的參聯會前主席密利親信。搞掉一堆星星，盧默振振有詞指稱CNN和MSNBC等自由派媒體替他們抱不平，足證這些人與「敵營」勾結。盧默最新目標是國防部法律事務司長提名人馬修斯，堅稱他是密利及白宮國安顧問波頓人馬。

31歲的盧默是典型側翼、社群媒體X有160萬名粉絲，在播客節目「盧默大暴走」中散播反移民、反穆斯林、種族歧視言論、潑髒水、造謠抹黑，肆無忌憚，她也攻擊極右翼。因此川普喜歡用她，苗頭不對就切割。

去年共和黨總統初選時，佛州州長德桑提斯挑戰川普，罹患乳癌的妻子被盧默說裝病。隨後盧默獲邀至海湖莊園作客，川普參加911紀念活動以及跟賀錦麗辯論，盧默都在專機上。盧默曾說911是「內應」所為，因此在911紀念活動現身時引起罹難者家屬反彈。盧默也稱「白宮將瀰漫咖哩味，賀錦麗的演說內容將由電話客服中心負責」，暗指賀錦麗的印度和牙買加血統。

從政失利 只能當側翼

以南佛州為根據地的盧默選過兩次聯邦眾議員都吞敗，她不甘只當側翼，想方設法躋身川普競選團隊未果，積極爭取進入白宮團隊也被擋下。她自認應坐在白宮記者室新媒體區，但川普周邊人士認為她爭議性太高，讓她留在側翼對川普最有利。

2日的白宮會議原定3月底舉行，因盧默來不及趕到而延後，足見盧默在川普團隊中還是有人挺。沃茲和白宮副國安顧問黃之瀚與國務卿魯比歐都被歸類為「新保守派」，非MAGA嫡系。

盧默在總統大選倒數階段被川普冷落，如今大搖大擺進白宮重獲聖寵，反映出川普的用人術，即讓MAGA派與新保守派爭寵、相互制衡。川普否認國安官員被革職與盧默有關，聲稱她跟其他人一樣只有建議權。去年4月在海湖莊園記者會中川普向觀眾席點名盧默，還說很感謝她，提到任何人要是被她盯上，「等於大難臨頭」。

川普 白宮 種族歧視

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