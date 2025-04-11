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格陵蘭美軍基地指揮官遭拔官 被控質疑川普政策

編譯徐榆涵／即時報導
副總統范斯及夫人3月28日訪問格陵蘭，並與駐皮圖菲克太空基地指揮官梅耶斯上校（左一）合照。(路透)
副總統范斯及夫人3月28日訪問格陵蘭，並與駐皮圖菲克太空基地指揮官梅耶斯上校（左一）合照。(路透)

國防部於10日晚間宣布，已撤換駐格陵蘭皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）指揮官梅耶斯上校（Colonel Susannah Meyers），原因是她涉嫌試圖「顛覆川普總統的政策」，並對副總統范斯上月的訪問表示不滿。

金融時報報導，根據美國國防部首席發言人帕奈爾（Sean Parnell）在社群平台X的聲明：「國防部不容許任何破壞指揮鏈或試圖顛覆川普總統政策的行為。」

帕奈爾貼出一篇軍事媒體的報導，指出梅耶斯在范斯訪問後幾日，曾向基地全體人員發送一封電子郵件，表達對范斯言論的不滿。根據《Military.com》取得該封於3月31日發出的郵件內容，梅耶斯寫道：「我不敢妄言理解當前政治，但我知道副總統范斯周五所談的『美國政府關切』並不代表我們皮圖菲克太空基地的立場。」

梅耶斯在信中強調，儘管范斯對丹麥政府提出尖銳批評，她仍會繼續升起美國、丹麥與格陵蘭三地的旗幟。

川普近來多次表示有意從丹麥「接管」人口約5.7萬的格陵蘭，甚至不排除動用武力，使得這座北極島嶼成為地緣政治焦點。

美國自二戰以來便在格陵蘭設有軍事基地，當年高峰時期駐軍達1.5萬人、遍布十餘座基地，如今僅剩皮圖菲克一處，約150名人員駐守。

美國太空作戰司令部表示，撤換梅耶斯的原因是「對其領導能力失去信心」。司令部通訊部門指出：「指揮官必須維持最高行為標準，特別是在執行職務時保持政治中立。」

聲明中同時宣布，由尚恩．李上校（Colonel Shawn Lee）接替梅耶斯擔任新任基地指揮官。

然而，民主黨人士與法律專家對於愈來愈多官員因批評川普及其政府而遭到免職，表示高度關切。

丹麥與格陵蘭方面皆表示，願與美方合作強化該島及北極地區的安全，但作為北約盟國的丹麥已公開批評范斯的訪問與川普的強硬言論，強調格陵蘭的未來「應由格陵蘭人自己決定」。

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