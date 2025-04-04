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少數拜登政府留任官員 川普炒掉國安局長郝格

世界新聞網／輯
五角大廈網路司令部司令暨國安局局長郝格被解雇。（路透）
五角大廈網路司令部司令暨國安局局長郝格被解雇。（路透）

華盛頓郵報根據現任和前任官員消息報導，空軍出身的五角大廈網路司令部司令暨國安局局長郝格（Timothy Haugh），於3日被解雇。有線電視新聞網（CNN）報導，參院和眾院情報委員會議員及兩名前官員透露，川普政府同時還解雇國安局副局長，目前尚不清楚兩人為何被解雇。

郝格2024年2月獲前總統拜登任命領導國安局，他同時也是川普上台後為數不多的留任官員之一。郝格同時擔任五角大廈網路司令和國安局長，至今沒發表評論。

據國會民主黨人稱，川普政府於3日晚間解雇國安局局長，他們譴責此次解職將導致美國面臨來自中國和其他對手的網路間諜活動的威脅。

參院和眾院情報委員會的民主黨參議員華納（Mark Warner）和眾議員海姆斯 (Jim Himes) 在3日的聲明中，譴責解雇自2024年2月以來就職的郝格。

華納在一份聲明中表示，「在美國面臨前所未有的網路威脅之際，解雇他怎麼能讓美國人更安全呢？」批評川普對情報界的激進政治化。

華納還稱，川普解雇了國安局的「無黨派、經驗豐富的領導人」，卻沒有追究國安團隊任何成員對上個月透過Signal洩露葉門戰爭計畫機密的責任，「令人震驚」。

在此之前，華爾街日報等媒體引述知情人士表示，美國國家安全會議（NSC）多名幕僚也在本周被解雇。

紐約時報指出，一名官員透露，極右派人士盧默（Laura Loomer）本周在白宮跟川普總統會面時，要求將郝格免職。川普叫國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）出面將郝格解職。

川普 眾院 五角大廈

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