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連續演說25小時 參議員布克前3天禁食 前1天停喝水 最終脫水痙攣

記者胡玉立／綜合報導
新澤西州民主黨聯邦參議員布克為了準備3月31日晚間在參院長達25小時又5分鐘的馬拉松式演說，三天前開始禁食，一天前停止喝水，終於完成這場體力、精力、耐力與意志力的挑戰。(美聯社)
新澤西州民主黨聯邦參議員布克為了準備3月31日晚間在參院長達25小時又5分鐘的馬拉松式演說，三天前開始禁食，一天前停止喝水，終於完成這場體力、精力、耐力與意志力的挑戰。(美聯社)

新澤西州民主黨聯邦參議員布克(Cory Booker)3月31日晚間到4月1日晚上在聯邦參院馬拉松演講25小時又5分鐘，創下參院史上最長演講紀錄。布克在演講過程中一路站著、既沒上廁所也沒進食；他事後透露自己如何完成這場體力、精力、耐力與意志力的挑戰。

布克向媒體表示，「我的策略是停止進食。我周五(3月29日)就開始禁食，周一(31日)演講前一天晚上停止喝水；這麼做有好也有壞。好處是，我不會掙扎地想上廁所，壞處是，最後很不幸我脫水了」。

布克說他強迫自己在脫水狀況下完成演講。事實上，演講過程中，布克也必須一直站著，不離開講台。康乃狄克州民主黨聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)說，為了不讓布克坐下，參院助理拿走了他的椅子。

布克2013年開始擔任新州聯邦參議員，4月稍晚將年滿56歲。演講結束後，布克將自己能夠打破1957年由參院共和黨聯邦參議員瑟蒙德(Strom Thurmon)創下的24小時又18分鐘演講紀錄，歸功於自己年輕當過運動員。

布克曾是高中美式足球選手，1986年入選「今日美國」(USA Today)全美高中美式足球隊。他也曾在史丹福大學擔任邊鋒，入選美國西部的太平洋十校大學體育聯盟(Pac-10 conference)運動員。

他說，身為前運動員，「我知道脫水時會經常抽筋。最難克服的問題就是這個：不同的肌肉群開始抽筋，我的確偶爾出現痙攣症狀。」在冗長演說中，布克偶爾會喝點水。

布克也將他完成創紀錄演講歸功於信仰。他說：「我真的很感激；很多人和我一起禱告，為我祈禱。我是個有信仰的人。我真的相信我們能渡過難關。」

布克1日晚在社群媒體X平台發文稱：「我可能很累，聲音也有些嘶啞，但正如我在參院一次次說的那樣，這是個不能保持緘默的時刻，我們必須大聲疾呼。今晚對我來說最清楚的是：這只是個開始；全國人民無論頭銜和黨派，都準備發出自己的聲音。」

布克演講過程中，曾讓民主黨同僚提問，他仍留在議院，但發言得以停頓；1日中午參院須由牧師開議祈禱，布克因此有過短暫休息。

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