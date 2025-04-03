避遭整肅 賀錦麗丈夫律師所向川普低頭 提供1億元免費法律服務

前副總統賀錦麗(右)丈夫任德龍(左)任職的法律事務所Willkie Farr已與川普總統達成協議，同意提供價值1億元的免費法律服務。(美聯社)

前副總統賀錦麗丈夫任德龍(Doug Emhoff)工作的律師事務所與川普 總統達成協議，同意提供1億元免費法律服務，避免成為行政命令的整肅對象。

根據華爾街 日報(WSJ)報導，川普在自創社群平台(Truth Social)宣布法律事務所Willkie Farr已於1日同意免費提供有關退伍軍人、司法公正以及打擊反猶太主義的法律服務，價值至少1億元。

Willkie Farr法律事務所位於紐約的辦公室。(路透)

川普還強調Willkie Farr服務對象「涵蓋所有政治派系，包括保守派」，同時Willkie Farr也同意不會加入「違法的DEI歧視與偏好」或依政治立場挑選客戶。

Willkie Farr律師事務所董事長塞拉皮諾(Thomas Cerabino)也證實：「我們與川普總統及其領導的政府針對本事務所極為重要的議題達成協議。」還強調協議內容符合公司立場。

不過知情人士透露，今年1月剛成為Willkie Farr合夥人的任德龍堅決反對，就連協議公布前一天，還藉著出席喬治城大學法學院(Georgetown Law School)活動的機會，大力呼籲律師界群起反抗。

另外Willkie Farr合夥人之一希菲(Timothy Heaphy)更是2021年國會大廈暴亂以及2020年川普企圖推翻選舉結果的調查小組負責人，2022年底把調查報告送交聯邦司法部以便起訴川普。

Willkie Farr自知難逃報復在其內部備忘錄寫道：「我們知道你們中有人難以接受，你們呼籲採取不同行動，這對領導班底來說，毋庸置疑也個極其艱難的決定。」

還有法律事務所Paul Weiss也選擇與川普達成4000萬元免費服務協議，隨即行政命令就被撤銷；紐約市 世達(Skadden)律師事務所也宣布願意為川普政府提供至少1億元免費服務，Willkie Farr則是第二家尚未面臨行政命令威脅即主動低頭的事務所。

不過仍有其他事務所選擇在法庭見真章，包括Perkins Coie、Jenner & Block和WilmerHale等三家事務所決定提告，已獲得法院受理，只要在官司訴訟期間就可拒絕執行川普的行政命令。