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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

參院表決民主黨提出取消加國關稅案 麥康諾等4共和黨議員挺

記者顏伶如／綜合報導
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美國國會希望透過決議的手段擋下川普政府對加拿大的關稅，圖為加拿大的貨櫃車開進美國。（路透）
美國國會希望透過決議的手段擋下川普政府對加拿大的關稅，圖為加拿大的貨櫃車開進美國。（路透）

川普對美國貿易夥伴開徵對等關稅的「解放日」(Liberation Day)來臨前夕，民主黨維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)與肯塔基州聯邦參議員保羅共同提案，要求終止川普援引用來向加拿大進口商品全面徵收25%關稅的芬太尼國家緊急狀態(national emergency)宣告。提案2日晚間在參議院以51票對48票表決過關，民主黨參議員一致投下贊成票，4名共和黨參議員也加入民主黨行列：肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)與保羅(Rand Paul)、阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)。

提案通過表決後，麥康諾發表聲明說：「關稅不是好政策，跟貿易夥伴掀起貿易戰讓勞工階級受害最多。」這是共和黨參議員罕見對川普政策的駁斥。不過，這項決議案在共和黨控制的眾院通過的機率不高，但顯示了共和黨對川普重塑美國經濟的支持有其限度。

川普總統2日凌晨在社群媒體發文點名批評麥康諾、保羅、柯林斯、穆考斯基四名共和黨聯邦參議員「非常難搞」(extremely difficult to deal with)。川普形容麥康諾等人彷彿罹患「川普錯亂症候群」(Trump Derangement Syndrome)，呼籲四人迷途知返加入共和黨陣營對抗民主黨。

川普在「真實社群」(Truth Social)發文點名麥康諾、保羅、柯林斯、穆考斯基四人應該「改變一下」，跟共和黨站在一起。川普寫道：「肯塔基州、阿拉斯加州、緬因州的人民們，請跟這些參議員聯絡，讓他們終於願意遵守共和黨價值與信念。」他說：「他們一直非常難搞，對參院多數黨領袖熊恩(John Thune)與共和黨都不忠誠。」

川普寫道，麥康諾等人不願針對大量芬太尼(fentanyl)流入美國而對加拿大祭出關稅做為懲罰。他說，參院提案其實是民主黨的伎倆，企圖揭露某些共和黨員的弱點，結果四人落入圈套。川普表示，這項提案到頭來不會成功，因為在眾議院絕無過關希望，「我身為總統也絕對不會簽署法案」。

川普 共和黨 參議員

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