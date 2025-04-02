安全嗎？ 華郵：沃茲和團隊用Gmail溝通政府事務

華盛頓郵報報導，根據華郵檢視相關文件及和3名美國官員的訪談，包括沃茲在內的美國國家安全會議成員曾使用個人Gmail信箱來溝通政府事務。(路透)

華盛頓郵報報導，根據經過審核的檔案及三位官員證詞，川普 政府國安團隊部分成員，包括白宮國安顧問沃茲(Michael Waltz)皆透過Gmail個人帳戶執行公務，令人憂心的是Gmail比起加密應用程式「Signal」更加不安全。

華郵指出，沃茲一名高階幕僚使用Gmail電郵與聯邦其他部門同仁進行溝通對話，內容涉及敏感軍事地點、軍事衝突使用的武器系統等。

電子郵件顯示該名國安幕僚使用個人Gmail帳戶，而其他部門同仁則是使用政府核准的公務帳戶。

沃茲用自己Gmail帳戶發出來的電子郵件雖然沒有那麼敏感，但仍具價值，例如行程、工作文件等，知情官員透露，沃茲有時會把個人行程複製、貼在Signal聊天室，以協調會議與商討種種事宜。

專家指出使用個人電子郵件傳送訊息，即便不屬於機密資料仍有風險，畢竟外國情報單位對於國安顧問之類的高級官員通訊與行程都極度重視。

國安會發言人休斯(Brian Hughes)指出沃茲使用個人電子郵件，正如他人所述，還有某些時候，「之前的通訊對象」會把工作相關資料傳送給他，他一定會以副件方式傳至官方電郵，確保遵守聯邦檔案法並把通訊建檔。

至於沃茲幕僚使用Gmail討論敏感軍事一事，休斯表示，國安會已經規定幕僚「只能透過安全平台討論機密資訊」。

華爾街日報(WSJ)3月30日率先披露，沃茲在Signal聊天群組主導與其他內閣成員討論索馬利亞、俄烏戰爭等敏感議題，休斯表示這些Signal群組「獲得批准，有時還自動加入政府設備」，不過仍坦承Signal不得用於機密資料並堅稱沃茲並未使用該軟體。

先前沃茲在Signal聊天群組討論敏感資訊，甚至把「大西洋月刊」總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)拉進來，讓川普耿耿於懷，一度與副總統范斯等人私下商量是否要保住沃茲，最終因為不想被自由派媒體抓到把柄，決定放過沃茲一馬而沒有讓他下台。