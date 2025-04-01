我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州眾議員補選共和黨勝 威州高院選舉自由派贏

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉

期中選舉前哨戰 佛州眾議員補選共和黨勝、威州高院選舉自由派贏

記者顏伶如／即時報導
范恩 1日為共和黨贏得佛州補選。（美聯社）
范恩 1日為共和黨贏得佛州補選。（美聯社）

被視為期中選舉前哨戰的佛州聯邦眾議員補選，以及威州高等法院法官選舉，1日結果出爐，共和黨贏得預期中的兩席眾議員席次，保持在眾院多數的優勢；但是，馬斯克在威州投注2500萬元輔選的法官選舉，則由民主黨支持的自由派法官克羅福特(Susan Crawford)擊敗共和黨支持的保守派前檢察長薛米爾(Brad Schimel)，使自由派在威州高院維持多數，將影響未來重大爭議法案的判決，這個結果也略減川普政權的氣勢。

佛羅里達州兩個聯邦眾議員席次空缺補選的特別選舉1日登場，美聯社報導，開票結果顯示，獲得川普總統背書的共和黨候選人范恩(Randy Fine)在第六選區可望勝出，不但擊敗民主黨對手威爾(Josh Weil)，也讓為這場補選投入數百萬宣傳的全國各地民主黨人士夢碎。川普在社群媒體發文祝賀范恩寫道：「對抗巨大的金錢雪崩，這是一次偉大的勝利」。

但根據初步計票，范恩得票率領先幅度，並不如從國會轉任川普白宮國家安全顧問的沃茲(Michael Waltz)2024年11月在第六選區領先對手33%的幅度。

佛州第六選區向來是共和黨票倉，川普2024年大選在第六選區得票率領先超過30%。

美聯社分析，共和黨雖然勝出但得票率領先幅度縮水，反映選民態度的轉變，而且民主黨這回攻擊力道罕見猛烈，募款表現亮麗。支持者力挺之下，威爾選舉團隊募得900多萬元，幾乎是范恩募得100萬的10倍，然而威爾掀起聲勢最後沒能催出實際票數。

范恩2016年首次當選佛州州眾議員，一路連任到2024年轉換跑道角逐佛州州參議員並且勝選。范恩支持以色列，主張限縮LGBTQ+權利。

川普背書的第一選區共和黨候選人是佛州財政廳長帕卓尼斯(Jimmy Patronis)同樣告捷，擊敗民主黨對手瓦里蒙特(Gay Valimont)。補選結果出爐，共和黨在眾議院繼續享有多數，兩黨席次220席對213席。

前佛州第一選區聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)去年11月獲川普提名出任司法部長便辭去國會議員，後來卻因性醜聞案退出提名。主張槍枝控管的瓦里蒙特補選期間獲得650萬元，帕卓尼斯募得210萬元。

至於也被視為指標的威州高院選舉，共和黨候選人是獲得川普背書的前檢察長薛米爾(Brad Schimel)，民主黨候選人是前總統歐巴馬背書的戴恩郡(Dane County)法官克羅福特(Susan Crawford)。由於富豪馬斯克先前在威州開出支票並傾力輔選，兩黨競爭激烈，但1日晚間開票自由派的克羅福特一路大幅領先並獲勝，美聯社報導，選舉結果讓威州高院繼續由自由派以4票對3票保持未來三年的優勢，也勢必影響未來州級高院的司法判決。

民主黨支持的自由派法官克羅福特擊敗共和黨人選薛米爾，譠自由派在威州高院仍保持一席...
民主黨支持的自由派法官克羅福特擊敗共和黨人選薛米爾，譠自由派在威州高院仍保持一席的優勢。（美聯社）
共和黨帕卓尼斯也為佛州補選保住席次。（路透）
共和黨帕卓尼斯也為佛州補選保住席次。（路透）

共和黨 佛州

上一則

沒進食也沒上廁所 布克參院馬拉松演講破1957年紀錄

延伸閱讀

沒進食也沒上廁所 布克參院馬拉松演講破1957年紀錄

沒進食也沒上廁所 布克參院馬拉松演講破1957年紀錄
美跨黨派國會眾議員 提出「台灣國際團結法案」

美跨黨派國會眾議員 提出「台灣國際團結法案」
為威州保守派法官助選 馬斯克送出兩張百萬支票

為威州保守派法官助選 馬斯克送出兩張百萬支票
佛州紅選區補選 共和黨憂贏得難看

佛州紅選區補選 共和黨憂贏得難看

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00
海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)。美聯社

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

2025-03-28 10:08

超人氣

更多 >
動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？