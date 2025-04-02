參院馬拉松演講／布克稱川普製造危機 恐只是「往火車頭拋砂子」

打破國會最長演講紀錄的參議員布克，來自新澤西州，照片為他與選民互動。（路透）

「Intelligencer」網站1日報導，聯邦參議員布克(Cory Booker)在參院 發表馬拉松式的演說，對全面執政的川普 、共和黨施政議程，其實是無可奈何，只代表失去權力的民主黨 人試著安撫選民、活躍人士；若把川普的施政比擬為火車頭，少數黨實際能做的，只是往火車頭拋砂子，盼望能大家覺得好受一些。

川普1月20日就職以來，政治關注者一直央求民主黨「做些什麼」來干擾川普施政。3月14日參院民主黨擔心「政府關門」而未能阻止政府開支法案，引發民主黨支持者不滿。

國會少數黨的民主黨除非到9月30日本會計年度結束，不然找不出任何大家想得到的施力點。川普團隊要國會做的一切，照估計都會被丟進預算協商法案，而對法案，民主黨既不能使用「費力把事拖」(filibuster)，也沒有影響力，畢竟法案只要多數黨全投票支持就能過關。目前的國會共和黨人，全被川普牢牢掌握。

國會民主黨人還剩什麼做為？顯然只有大肆鼓噪。一些民主黨人或親民主黨人如聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、聯邦眾議員歐凱秀展開「對抗寡頭」(Fighting Oligarchy)巡迴演講，聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)、聯邦眾議員佛洛斯特(Maxwell Frost)去辦一連串鎮民大會，目前都已上路，由華府開始，沿路直接呼喚忠黨人士奮起。

布克則採取另一種動作，選擇留在參院做馬拉松式演講，反對川普的施政，「只要體力辦得到，能多久就多久」。他由3月31日晚間7時起站上參院議場，截至4月1日美東時間晚上8時5分，演講超過25小時才結束，成為參院歷史上演講最長的參議員。