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川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

記者顏伶如／即時報導
川普總統表示，科技富豪馬斯克(左)擔任政府特別顧問的任務可能即將結束，馬斯克率領的政府效率部也將功成身退。（美聯社）
川普總統表示，科技富豪馬斯克(左)擔任政府特別顧問的任務可能即將結束，馬斯克率領的政府效率部也將功成身退。（美聯社）

川普總統31日在白宮橢圓形辦公室對媒體表示，科技富豪馬斯克(Elon Musk)擔任政府特別顧問的任務可能即將結束，馬斯克率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)也將功成身退。馬斯克上周表示，計畫5月底卸下特殊政府雇員(special government employee)頭銜，回歸個人事業。

新聞周刊(Newsweek)報導，馬斯克身為特殊政府雇員，屬於臨時聘用的聯邦員工，通常工作時間在一年當中僅有130天上限。

馬斯克3月27日接受福斯新聞網(Fox News)主播拜爾(Bret Baier)專訪時說，政府效率部為聯邦預算省下1兆的目標可望在估計時間內完成，確切時間大約在今年5月底。

馬斯克這段談話引發輿論議論紛紛，川普則透露內閣首長將接棒落實改革。

川普31日在橢圓形辦公室被記者問到：「如果沒有馬斯克，政府效率部是否繼續運作？」川普回答：「這點我並不確定，但可以確定的是，各個機關部會首長都配合政府效率部，他們都學到很多。」他說，各個部門首長都與政府效率部人員合作，「我想其中有些人會想留住政府效率部人員，不過，到了某個時間點，它還是會結束」。

政府效率部開始運作以來，數萬聯邦員工已遭裁撤。川普31日對媒體說，馬斯克整頓表現傑出，「但他畢竟有規模龐大的企業要經營，某個時間點還是要回去的」。川普說，馬斯克想要回歸事業，「我是希望把他留著越久越好」。

馬斯克率領政府效率部大砍聯邦編制，包括裁撤某些經過國會同意而設立的機構，結果遭到倡議團體、勞工工會以及被開除聯邦員工紛紛提告，指控馬斯克並非經過參議院任命通過的聯邦官員，行為明顯違憲。

馬斯克創辦的電動車特斯拉(Tesla)受到波及，全國各地經銷處傳出抗議事件，今年第一季市值蒸發三分之一，馬斯克個人財富從2024年12月以來減少大約1210億。

周末期間，馬斯克在威斯康辛州表示，領導政府效率部「讓我付出很多」。他說：「我受到很多壓力，特斯拉也一樣，我猜是想讓我們住手。我的特斯拉持股以及所有人的特斯拉股票價格跌了一半，這很嚴重。」

馬斯克 川普 特斯拉

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