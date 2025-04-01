凡惹怒過他、起訴過他…川普復仇多管齊下勒索

美聯社報導，川普 總統近日以行政命令針對一家全國最知名的律師事務所，繼之以他的老套劇本展開復仇之路，不僅在政府內，他還把自己意志強加到廣泛的國民生活，凡是曾惹他怒火的人，到曾對他行使公權力的公家機構等，都嘗到川普的報復。

紐約WilmerHale律師事務所因所內一位前律師任曼哈頓區檢察官時調查過川普，就陷入麻煩。川普下令，暫時吊銷該所全部律師的聯邦安全許可，必須審核，該所取得的聯邦合約被終止，所內律師想進到聯邦大樓須受到限制。該所做出種種讓步，包括替聯邦做4000萬元的免費法律服務，換得川普取消行政命令。

這件事顯示，川普不僅動用總統權來檢查異議、懲罰對手，還成功地由律師事務所、學校、矽谷 及大企業董事會榨取到退讓。成為川普靶子的人面對川普的復仇之旅，突然之間得替未來擔驚受怕。

哥倫比亞大學也因害怕失去聯邦數億元的補助款，宣布改變政策。一周以後，世達律師事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)也訂協議，免得受行政命令打擊。

更早之前，美國廣播公司新聞網(ABC News)、臉書母公司Meta都付幾千萬元，與川普的興訟達成妥協。

曾任白宮 律師後來變成反川派的柯布(Ty Cobb)指出，眾人愈是妥協，就招來更多勒索，大家會見到其他大學、律師事務所等川普敵人受到攻擊，因此投降求饒。

一些保守派法律界人士不以為然，表示川普行使權力都在權限之內。在川普第一次當總統任內做過聯邦律師的陶恩(Jay Town)表示，總統有特權，指揮行政部門與公司、律師事務所或承包商做生意，反之亦然；總統是總司令，可以決定誰可有安全許可，事情就這麼簡單。

但一些川普的攻擊目標尚未屈服，有兩家律師事務所提起訴訟，想擋下行政命令，但是被制裁的絕大多數律師事務所，只要他們屬下的律師曾與調查過川普的檢察官合作過，都會觸怒白宮。