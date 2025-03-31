民主黨州水電費高漲 考慮支持川普政府重啟天然氣計畫

川普總統希望重啟賓州西部頁岩油田管道東送計畫。圖為德州一處石油與天然氣田。（路透）

十年前，新英格蘭民主黨 州長樂見賓州西部頁岩油田管道東送計畫失敗；如今，川普 總統希望重啟該計畫，而憂慮能源成本的各州領袖重新思忖是否支持該計畫。

聯邦數據顯示，東北部的電價高出全國平均40%。

華盛頓郵報報導，該區部分民主黨州長可能屈從選民對於高昂水電費的壓力，加上各州可再生能源轉型的計畫緩慢而支持「憲法管道」(Constitution Pipeline)新計畫。

「憲法管道」原定連接賓州天然氣 田與紐約斯科哈里郡(Schoharie County)，全長124哩，當年未獲紐約州水質許可，2020年遭否決並在法院裁決後被擱置。

川普21日在白宮接見紐約州長霍楚(Kathy Hochul，民主黨)時，要求她批准擱置的「憲法管道」計畫。

康乃狄克州的電網擺脫化石燃料的野心勃勃，康乃狄克州長賴蒙特(Ned Lamont，民主黨)近期會晤川普政府資深官員，討論供應康州更多天然氣。

緬因州的目標則是在2040年前實現100%再生電力，緬因州州長密爾斯(Janet Mills，民主黨)正在抵制禁止新天然氣基建提案。

川普和能源部長萊特(Chris Wright)屢次呼籲州府批准「憲法管道」，認為這可能成為第一批受益於川普「能源緊急狀態」行政命令並成立白宮委員會，負責在全美加速追蹤新能源基建的計畫之一。

華郵分析，就算「憲法管道」獲得兩黨支持，但能否建得成仍是未知數；管道投資通常費時30年到40年，首次嘗試便損失數億元的開發商擔心，隨著更多風力、太陽能和核能的出現，新英格蘭對天然氣的需求只會愈來愈少。

環團則堅守反對立場，讓管道規畫路線更加複雜。

憲法管道是川普競選期間，承諾降低能源價格並解決電力需求高漲的舉措之一，聯邦當局正試圖恢復其他擱置的天然氣管道計畫，包括從威斯康辛州到安大略省的五號線管道(Line 5 pipeline)。