我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸他「心理期限」

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

民主黨州水電費高漲 考慮支持川普政府重啟天然氣計畫

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統希望重啟賓州西部頁岩油田管道東送計畫。圖為德州一處石油與天然氣田。（路透）
川普總統希望重啟賓州西部頁岩油田管道東送計畫。圖為德州一處石油與天然氣田。（路透）

十年前，新英格蘭民主黨州長樂見賓州西部頁岩油田管道東送計畫失敗；如今，川普總統希望重啟該計畫，而憂慮能源成本的各州領袖重新思忖是否支持該計畫。

聯邦數據顯示，東北部的電價高出全國平均40%。

華盛頓郵報報導，該區部分民主黨州長可能屈從選民對於高昂水電費的壓力，加上各州可再生能源轉型的計畫緩慢而支持「憲法管道」(Constitution Pipeline)新計畫。

「憲法管道」原定連接賓州天然氣田與紐約斯科哈里郡(Schoharie County)，全長124哩，當年未獲紐約州水質許可，2020年遭否決並在法院裁決後被擱置。

川普21日在白宮接見紐約州長霍楚(Kathy Hochul，民主黨)時，要求她批准擱置的「憲法管道」計畫。

康乃狄克州的電網擺脫化石燃料的野心勃勃，康乃狄克州長賴蒙特(Ned Lamont，民主黨)近期會晤川普政府資深官員，討論供應康州更多天然氣。

緬因州的目標則是在2040年前實現100%再生電力，緬因州州長密爾斯(Janet Mills，民主黨)正在抵制禁止新天然氣基建提案。

川普和能源部長萊特(Chris Wright)屢次呼籲州府批准「憲法管道」，認為這可能成為第一批受益於川普「能源緊急狀態」行政命令並成立白宮委員會，負責在全美加速追蹤新能源基建的計畫之一。

華郵分析，就算「憲法管道」獲得兩黨支持，但能否建得成仍是未知數；管道投資通常費時30年到40年，首次嘗試便損失數億元的開發商擔心，隨著更多風力、太陽能和核能的出現，新英格蘭對天然氣的需求只會愈來愈少。

環團則堅守反對立場，讓管道規畫路線更加複雜。

憲法管道是川普競選期間，承諾降低能源價格並解決電力需求高漲的舉措之一，聯邦當局正試圖恢復其他擱置的天然氣管道計畫，包括從威斯康辛州到安大略省的五號線管道(Line 5 pipeline)。

川普 民主黨 天然氣

上一則

尋求第3任期？川普：不是開玩笑、我有辦法

延伸閱讀

Axios：川普計畫5月訪問沙烏地阿拉伯

Axios：川普計畫5月訪問沙烏地阿拉伯
TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定
川普外交政策亂流 歐洲盟邦重新思考是否依賴「美製武器」

川普外交政策亂流 歐洲盟邦重新思考是否依賴「美製武器」
因應川普2.0 中國論壇窺端倪

因應川普2.0 中國論壇窺端倪

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00

超人氣

更多 >
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心

一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心
不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了