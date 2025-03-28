憂眾院多數不保 川普撤回斯特凡尼克聯合國大使提名

出於維持國會多數的考慮，川普撤回對斯特凡尼克出任聯合國大使的提名。圖為斯特凡尼克1月份在國會出席任命聽證會。(美聯社)

川普 總統27日突然宣布，撤回提名紐約州共和黨 聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)出任美國駐聯合國大使。川普的社群媒體「真實社群」(Truth Social)貼文提到為何他內閣最後一席人選出現驚人轉變；他寫道，「保住國會中每個共和黨席位至關重要」。白宮已在同日下午通知國會參院外交關係委員會主席，川普決定撤回提名。

川普去年11月贏得連任後，很快就提名斯特凡尼克擔任美國駐聯合國大使；她被視為最不具爭議的內閣人選之一。她的提名案1月底獲參院外交委員會批准，但因為共和黨擔心眾院 多數優勢太薄弱，該提名確認案一直懸而未決。

美聯社報導，斯特凡尼克提名案突然被撤回，凸顯以眾院議長強生(Mike Johnson)為首的共和黨人日益擔心其微弱多數，可能面臨風險。因為眾院只要失去幾席，多數席位就可能轉向民主黨，共和黨全面實現川普議程的努力將付諸東流。

下周，佛州將舉行兩場聯邦眾議員補選；川普2024年大選在這些選區都輕鬆獲勝，任何民主黨候選人獲勝都會讓人大感意外。眾院共和黨目前有218個席位，若成功補上這些席位，照理來說，斯特凡尼克辭卸眾議員職務，共和黨仍有喘息空間。民主黨目前在眾院占有213席。

但25日舉行的賓州州參議員席位補選，共和黨意外在以農業為主、傾向共和黨的選區敗給民主黨，讓部分議員陷入恐慌。

川普撤回提名似乎也是在擔心：斯特凡尼克出任聯合國大使後，共和黨能否保住她留下的席位？她所在的紐約州北部選區是該州最保守選區之一，被認為是共和黨鐵票區；斯特凡尼克去年拿到62%的選票，順利連任。

在川普宣布決定後，強生稱讚斯特凡尼克「無私」且「愛國」；他在X平台發文稱，「共和黨在眾院的多數席位非常微弱，斯特凡尼克同意撤回提名，讓我們得以留住國會中最堅定的成員，得以協助推動川普總統的美國優先政策。」強生還表示，他將邀請她立即重返眾院領導層。