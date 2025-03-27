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嚴管幽靈槍 最高法院維持拜登政府時期政策

記者胡玉立／綜合報導
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最高法院26日表決同意拜登時期的政策，對幽靈槍的販售記錄和背景調查都必須從嚴管理。（美聯社）
最高法院26日表決同意拜登時期的政策，對幽靈槍的販售記錄和背景調查都必須從嚴管理。（美聯社）

最高法院大法官26日以7比2表決結果，維持拜登政府時期針對難以追蹤的幽靈槍(ghost guns)制定的監管法規；上網購買任何槍枝製造相關套件，仍須登錄序號、進行背景調查和年齡驗證。

大法官為幽靈槍法規進行裁奪，是因為川普總統下令審查拜登相關法規，可能破壞或推翻該監管規定。大法官裁決認定，幽靈槍套件與犯罪愈來愈相關，現有槍枝法允許對這些套件進行管制。

大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）在多數意見中寫道，容易在家中製造槍枝的套件進入市場後，自製槍枝銷量倍增；「有些愛好者喜歡自己組裝，但犯罪分子也認為它們很有吸引力」。

司法部數據顯示，這些年在全國犯罪現場發現的幽靈槍數量遽增；2017年執法部門查到的槍枝不到1700件，2023年增至2萬7000件。法庭文件也顯示，拜登政府實施重大槍枝管制措施後，紐約、洛杉磯、費城和巴爾的摩等大城市的幽靈槍數量已趨平穩或下降；各類槍枝零件製造總量則下降36%。

幽靈槍是指任何私人製造、沒有序號的槍枝；若工具套件齊全，有時不到30分鐘即可完成一把自製槍枝。警方一般是利用序號追蹤犯罪用武器。2022年幽靈槍法規是針對所有線上銷售、製出一把功能齊全槍枝所需的一切工具。

幽靈槍曾用於受到矚目的案件，包括用類似AR-15的幽靈槍行兇，造成五人死亡的費城案件。警方認為聯合健保公司執行長去年在曼哈頓遇害，兇手孟喬內（Luigi Mangione）也是用幽靈槍作案，但是從3D打印機打印出來，而不是從最高法院案件中心的套件組成。

擁槍團體2023年提出的「加蘭德訴范德斯托克」案（Garland v. VanDerStok）中，質疑該規定，辯稱大多數犯罪都是使用傳統槍枝而非幽靈槍。挑戰者主張在家中製造槍枝是合法的，美國菸酒槍械管理局（ATF）試圖監管這些套件是逾越權限。但是，最高法院多數大法官不同意此觀點，指法律賦予ATF監管可快速製成槍枝的物品的權力。

槍枝安全組織對最高法院裁決表示歡迎；反對槍枝暴力的法律組織「Everytown Law」執行總監施韋爾(Eric Tirschwell)並表示，該規範也得到執法部門廣泛支持，「今天的判決從根本上確認：幽靈槍工業不是可行的商業模式。」

大法官 拜登 費城

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