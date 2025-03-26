紐時專欄作家：川普自認美中俄3國鼎立 其餘盟友皆附庸

專家指出，美國總統川普認為如今美中俄三大國鼎立，其他美國盟友為附庸。圖為2017年11月在越南舉行的亞太經合會峰會期間，時任美國總統的川普（左二），與俄國總統普亭（左一）、中國大陸國家主席習近平（右一）共同出席。(美聯社)

紐約時報專欄作家法蘭希（David French）23日撰文指出，美國總統川普 認為，只有中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭 與他平起平坐，其他盟友皆為美國附庸，且美中俄三國領袖就像封建地主，有權享有各自的封地。法蘭希在文中提到台灣，他觀察說，川普指控台灣偷了美國半導體產業時，台灣屏息以待；且川普威脅對台徵收高關稅，直到台積電同意在美建新廠。

法蘭希的文章主要是探討加拿大 與美國的關係，但他談到上述對川普的觀察。他說，川普不斷提到加拿大是美國第 51州，這絕非開玩笑，而是打算控制加拿大，使其僅名義上獨立，實際成為美國的附庸。從這個意義來看，加拿大就是川普眼中的另一個烏克蘭。

川普上任後的諸多新作法，在外交政策領域有一個舊稱：勢力範圍。這個理論指出，每個大國都有自己的控制區。這可以冷戰時期的華沙公約為例，公約內的國家在名義上都是獨立的，但如果他們行使獨立意志，很快就會看到蘇聯坦克出現在他們的街道上。

加拿大前總理杜魯多曾告訴加拿大人，川普想看到加拿大經濟崩潰，因為那會讓美國更容易兼併加拿大。川普最近在接受福斯新聞訪問時更明白表示，他之所以對加拿大比對敵國還強硬粗暴，那是因為「加拿大注定是美國的第51州」。

美國政治作家塞勒坦（Will Saletan）近日在新聞評論網站「堡壘」發文指出，川普對加拿大的看法，與普亭對烏克蘭的看法非常相似，即美俄各自視加拿大、烏克蘭為弱小的附屬國。

法蘭希說，川普如今在言行上，只把習近平和普亭視為真正與他平起平坐的人，而美國其他盟友都是美國的附庸；且川普、習近平、普亭三人彷彿是封建地主，有權享有封建領地。

這是川普政府拒絕指責俄羅斯挑起俄烏戰的原因之一。在這種表述中，大國的鄰近國家若有獨立主張，會被視為一種威脅，威脅到大國擴張的欲望。照此說法，烏克蘭總統澤倫斯基和加拿大前總理杜魯多都犯了同樣的罪──封建領主叫他們恭順，他們卻拒絕臣服。

法蘭希在文中還說，川普曾質疑美國對盟友日本的國防承諾，當川普指控台灣竊取美國的半導體產業時，台灣屏息以待，他威脅對台灣徵收高關稅，直到台積電同意在美加碼投資。

這種大國劃分「勢力範圍」的問題是，它在本質上就不穩定。較小國家在大國的支配下感到不安，而較大國家對於各自勢力範圍的邊界無法達成共識。因此，理論上用來分隔大國的某個區域，實際上造成大國衝突，因為大國將使用暴力來決定自己的勢力範圍，戰爭往往就從那些分隔區域開始。

法蘭希在文末說，我們從歷史中已經知道，當大國認為有權享有自己的控制區、強者試圖支配弱者時，究竟會發生什麼事。