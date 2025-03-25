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馬斯克出席內閣會議 名牌無頭銜只寫名字

編譯廖振堯／綜合報導
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馬斯克24日在白宮出席內閣會議，面前名牌只有姓名，而無頭銜。(歐新社)
馬斯克24日在白宮出席內閣會議，面前名牌只有姓名，而無頭銜。(歐新社)

川普總統24日上午召集第三次內閣會議，稱讚了各部門領導人採取的削減成本措施，儘管他承認這些措施可能並不「受歡迎」；而率領政府效率部(DOGE)的馬斯克(Elon Musk)也以「政府特別員工」身分出席會議，再度顯示其特殊地位。

綜合媒體報導，桌子周圍的與會者面前都擺了印著各自頭銜的名牌：國家安全顧問、國務卿、國防部長等，唯有馬斯克的名牌沒有頭銜，只寫他的名字。

馬斯克的裁員行動招致批評，但這次會議似乎是設計來彰顯裁員效果，以及馬斯克和各部門負責人如何履行。會議期間，一些內閣成員大力支持馬斯克和DOGE，如環保署長李修頓(Lee Zeldin)表示該部門與DOGE合作無間、司法部長邦迪(Pam Bondi)則讚馬斯克的團隊令人驚豔、內政部長柏根(Doug Burgum)稱馬斯克揭露了許多合約詐欺。

當記者進入內閣會議室時，川普吹捧這次會議的成功；馬斯克戴著一頂紅色的MAGA風格帽子，上面用大寫字母寫著「川普做什麼事都是對的」。

根據官方文件，馬斯克是「政府特別員工」，頭銜為「總統高級顧問」。由於政府效率部不是由內閣部長領導的正式部門，因此不需要聯邦參院批准。上個月提交的法庭文件也明確表示馬斯克官方職位「不是DOGE部長」，他的權力並未比其他白宮高級顧問更大。文件還稱他「沒有實際或正式的權力」獨自做出決定。DOGE是總統行政辦公室內的臨時組織，而馬斯克是白宮雇員而非DOGE雇員或部長。

川普表示後續會議將每兩周舉行一次，並告訴記者，他指示內閣成員「留住你們想要、你們需要的所有人」，但如果削減力道不足，馬斯克將出手干預。「如果他們能削減開支最好，如果不削減那就由馬斯克來做。」

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