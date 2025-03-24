國防機密外洩給記者 川普回應「我對此一無所知」

美國總統川普。(歐新社)

美國白宮證實，華府高層官員意外向於《大西洋》月刊總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）外洩打擊葉門叛軍青年運動的計畫，引發外界熱議。對此，川普 總統回應，他對此事一無所知。

CNN則報導，川普目前無意開除將戈德堡拉進加密通訊軟體Signal群聊的白宮國家安全顧問沃茲，也在群組內的國防部長赫塞斯 則否認有人在群組內發送作戰計畫。

大西洋月刊總編輯戈德堡24日發表一篇近3500字報導，內容是他被意外拉進一個Signal聊天群組，而群組內透露美國本月15日對青年運動的攻擊計畫。

群組內的成員包括川普政府的國家安全領導人，包括國防部長赫塞斯、副總統范斯、國務卿魯比歐、國家情報主任加巴德和白宮副幕僚長米勒。

戈德堡指出，在美國3月15日在葉門的轟炸行動被公開之前約2個小時，赫塞斯在群組內發布了戰爭計畫的簡訊，包括有關武器包裝、目標和時間的精確資訊等。

川普24日在白宮接受媒體訪問時坦言，「我對此事一無所知，你現在告訴我的這件事，是我第一次聽說。」川普隨後大酸《大西洋》，稱「我不是《大西洋月刊》的粉絲，對我來說，它是一本正在倒閉的雜誌。我覺得它不算什麼值得重視的雜誌。」川普也提到：「無論如何，這次襲擊非常有效。」

CNN則引述知情消息指出，川普24日下午已聽取相關事件簡報，並表示對戈德堡的不屑，消息人士稱，「你不可能選擇一個比戈德堡更糟的人來加入聊天室。」

截至24日晚間，白宮官員表示，川普依然力挺此次出包的白宮國家安全顧問沃茲，稱目前沒有解雇沃茲的計畫。

赫塞斯則否認內閣中有人在群裡發送作戰計畫，稱「沒有人發送作戰計畫，關於此事，這就是想說的全部。」

曾身陷「電郵門」案的前國務卿喜萊莉．柯林頓則是撿到槍，在X上發文表示不可置信，稱「你肯定是在跟我開玩笑」，並配上了「眼睛」的表情符號。

https://x.com/HillaryClinton/status/1904263639605084512