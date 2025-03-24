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川普高層洩密對話曝 范斯「厭惡歐洲不勞而獲」防長：他們真可悲

編譯盧思綸／即時報導
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社群媒體瘋傳內閣官員洩密對話，范斯(右)表達不滿再次幫助歐洲解困，赫塞斯(左)則附和認同「這真是可悲。」(歐新社資料照)
社群媒體瘋傳內閣官員洩密對話，范斯(右)表達不滿再次幫助歐洲解困，赫塞斯(左)則附和認同「這真是可悲。」(歐新社資料照)

川普政府高層誤把《大西洋》雜誌總編輯拉進內閣官員戰略群組，不僅曝光美軍針對葉門叛軍青年運動的空襲計畫，也意外揭露華府核心圈實在受不了跨大西洋盟友，大抱怨歐洲國家從美國行動中「不勞而獲」，同時也讓外界窺見內部的權力動態。

多家外媒報導，華府高層13日誤把《大西洋》雜誌總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進加密通訊軟體Signal「胡塞PC小組」群組，成員包含副總統范斯、國防部長赫塞斯、國安顧問沃茲與白宮幕僚長威爾斯。

對話談到美軍空襲青年運動的計畫，包括目標、武器和攻擊順序，目的是阻止青年運動攻擊航行紅海、往返蘇伊士運河的船舶。高德柏格直言，這是他見過最嚴重的洩密事件。

除此之外。川普高層在對話中表現對於捍衛「搭便車的歐洲」深感不滿。

范斯表達反對空襲計畫，他認為美國貿易僅有3%貨物通過蘇伊士運河，歐洲則達到40%，而行動卻存在真實風險，並主張這不符合美國利益，他說：「我只是厭惡再一次幫助歐洲解困。」

赫塞斯則回覆：「副總統，我完全理解你對歐洲不勞而獲的厭惡，這真是可悲。」他接著補充：「不過我們是地球上唯一能辦到這次行動，其他人根本差得遠。」

社群媒體瘋傳內閣官員洩密對話，范斯表達不滿再次幫助歐洲解困。圖／取自@krass...
社群媒體瘋傳內閣官員洩密對話，范斯表達不滿再次幫助歐洲解困。圖／取自@krassenstein在X的照片

政治新聞網Axios描述，之後一位名為SM的對話者，推斷應為副幕僚長米勒（Stephen Miller）補充，屆時將確保歐洲人和埃及人清楚「美國期望的回報」，並說問題是「如果歐洲不給回報，接著該怎麼辦？」

SM說：「如果美國以重大代價恢復航運自由，那麼就需要進一步獲得經濟利益。」對話並未透露美國將就空襲青年運動向歐洲尋求何種報償。

赫塞斯 范斯 川普

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