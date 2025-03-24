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民主黨內鬥浮現 舒默拒辭參院少數黨領袖職

記者顏伶如／綜合報導
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共和黨版臨時支出法案通過後，民主黨內對舒默不滿，但他說不會辭去參院少數黨領袖職位。(美聯社)
共和黨版臨時支出法案通過後，民主黨內對舒默不滿，但他說不會辭去參院少數黨領袖職位。(美聯社)

參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)支持共和黨版短期開支法案，遭到自由派倡議人士及民主黨內部分聯邦眾議員批評並要求下台，民主黨內鬥隨之浮上檯面。舒默接受23日播出的國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目預錄專訪說不會辭去少數黨領袖一職，同時譴責川普總統引發憲政危機。

舒默受訪時說：「我不會下台。」他對主持人克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)表示，他為共和黨短期開支法案投下贊成票以避免聯邦政府關門時，就知道將引發高度爭議。

他強調，為聯邦政府提供僅夠半年預算的臨時開支法案當然不夠好，但如果聯邦政府關門，「糟糕程度將是15倍，甚至20倍。」

他表示，如果聯邦政府關門，唯一掌握權力、能夠決定何謂「必要」(essential)事項的政府分支只有行政分支，可以自行作主不受司法監督，先前法院判決已經卻定，行政部門對於決定關閉哪些機關擁有最終掌控權，屆時川普政府將「徹底挖空」(eviscerate)聯邦政府。

舒默說，政府關門進入第二天，川普政府便能宣布俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)並不是必要項目，到了第四天，大眾交通運輸、為各州提供的聯邦補助，都可能被認定不是必要項目，到第六天，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)則砍20%、30%、50%或80%，社安金與退役軍人福利也將遭刪。

他指出，川普政府的目標是把聯邦政府計畫徹底挖空，好比幫富豪階級提供更多減稅優惠。

舒默說，身為領導人，有時候必須採取措施，避免接下來可能遭遇的真實危險，「我這麼做是基於職責，對美國跟政黨做出對的市情，可是大家卻不同意」。

舒默鬆口願意支持臨時支出法案後，10名民主黨參議員同意取消議事阻撓，才讓法案通過。

聯邦政府 川普 政府關門

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