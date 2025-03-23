曾參與反猶太示威…康乃爾博士生狀告川普政府 ICE要求自首

康乃爾大學。(美聯社)

川普 總統1月29日簽署行政命令要求「打擊反猶太主義」(combat antisemitism)，指示全國大學排除從事反猶太活動或親巴勒斯坦的學生與職員。康乃爾大學(Cornell University)一名博士生塔爾(Momodou Taal)本月稍早就此命令向川普政府提起訴訟，卻接到司法部 律師發來的電郵要求他向移民和海關執法局(ICE)「自首」。

衛報(The Guardian)報導，31歲的塔爾擁有英國和甘比亞雙重國籍，是康乃爾大學非洲研究中心的博士生，去年因參與校內反猶太主義抗議活動、涉嫌擾亂秩序而被兩次停學，還被告知停學可能會導致他失去簽證，最終被允許恢復遠距上課。

他是康乃爾大學三名原告之一，他們透過民權組織「美國－阿拉伯反歧視委員會」(American-Arab Anti-Discrimination Committee)的律師於本月15日共同提告，試圖阻止川普的行政命令。塔爾在訴訟聲明中寫道：「只有獨裁統治的領導人才會監禁和驅逐批評其政府的政治對手。」

塔爾19日在X平台上發文，稱在提告幾天後，「某個未透露機構身份的執法人員」來到他家，試圖拘留他。他的律師隨後申請禁止政府動用行政命令，試圖拘留、撤銷或以其他方式拘束塔爾。

21日早上，塔爾的律師李(Eric Lee)收到一封司法部某律師傳來的電郵，寫道：「ICE邀請塔爾及其律師，在雙方同意的時間親自到雪城(Syracuse)的國土安全部(DHS)辦公室領取「出庭通知」(Notice to Appear，將非法移民 列入遣返程序的正式傳票)，並向移民當局自首。負責監管ICE的國安部(DHS)未回應衛報評論請求，也沒有解釋為何塔爾還在等待申請時就要求他自首。

李表示，在要求法庭停止行動後的幾個小時內，所謂的司法部律師就立刻來要求自首，簡直史無前例，「天知道塔爾會被送到哪裡，他只是跟其他人質疑川普的行為是否合法。」