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選總統？加州長紐森政治操作向「右傾」 共和黨不敢小覷

記者顏伶如／綜合報導
加州州長紐森盛傳有意爭取更上一層樓的政治發展，放眼2028年總統大選。(美聯社)
加州州長紐森盛傳有意爭取更上一層樓的政治發展，放眼2028年總統大選。(美聯社)

加州州長紐森(Gavin Newsom)盛傳有意爭取更上一層樓的政治發展，放眼2028年總統大選。Politico新聞網站報導，紐森推出的播客節目(podcast)獲得共和黨陣營認真收聽，不少共和黨人士更對紐森政治操作手段新穎耿耿於懷，認為紐森的影響不容小覷。

紐森播客節目推出才三集，曾任魯比歐(Marco Rubio)2016年總統初選競選團隊公關主任的共和黨選舉策略專家康納特(Alex Conant)便形容紐森是「嫻熟的溝通者」、「極具天賦的政治人物」。

愛阿華州共和黨選舉策略專家柯契爾(David Kochel)表示，共和黨選舉運作部門正在密切關注紐森，「因為他正在做的事情，非常與眾不同。前任新罕布夏州共和黨地方黨部主席庫倫(Fergus Cullen)表示，紐森是個「非常有才能的政治家」。

最近剛接受紐森播客節目專訪的前任白宮資深顧問、「讓美國再次偉大」(MAGA)路線重量級人物班農(Steve Bannon，前譯巴農)被問到紐森是否讓共和黨感到棘手時回答：「當然有。」

被看好可能爭取代表民主黨參加2028年總統大選的紐森，過去幾周在播客節目邀請多位保守派知名人物的作法，引起不少民主黨進步派人士批評，跨性別人士是否應該參加女子體育競賽，紐森看法則有別於民主黨主流意見。Politico報導指出，看在具有全國知名度的共和黨人士眼中，紐森就是個正在鍛鍊技巧的準候選人。

新聞主播出身的保守派名嘴梅金凱莉(Megyn Kelly)本周對共和黨同僚提出警告，呼籲不要再接受紐森播客節目訪問。她在個人播客節目上說：「我不喜歡看到這樣的情勢發展，我覺得這個人就是在為2028練兵。」

梅金凱莉說：「他變得越好，就會做得越好，更了解如何吸引保守派選民以及立場傾向右派獨立選民。」

不過，認識紐森的加州本地共和黨人士則覺得某些同僚過度反應。

加州共和黨地方黨部前公關主任弗萊明(Matt Fleming)說：「民眾對紐森越了解，對他的喜愛就越減少，所以我覺得現在狀況滿好的。」

弗萊明表示，紐森找班農、保守派倡議人士柯爾克(Charlie Kirk)上節目拉攏關係、阿諛奉承，不會就因此變成中間路線。

紐森 共和黨 加州

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