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挺共和黨支出法案挨轟 恐遇抗議活動 舒默推遲新書宣傳

編譯尤寶琪／綜合報導
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在自由派揚言抗議後，參院少數黨領袖舒默延遲了推銷新書的宣傳活動。(美聯社)
在自由派揚言抗議後，參院少數黨領袖舒默延遲了推銷新書的宣傳活動。(美聯社)

在一些自由派團體計畫舉行抗議活動後，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)決定推遲原定在本周舉行的多場推銷新書「美國反猶太主義：一個警告」(Antisemitism in America: A Warning)的宣傳活動。

舒默決定推遲在巴爾的摩(Baltimore)、華盛頓特區(Washington, D.C.)和其他城市新書宣傳活動的決定，是發生在他支持共和黨支出法案，引發黨內自由派廣泛批評後；舒默的新書發言人海勒(Risa Heller)表示，「出於安全考量」，將會重新安排新書的宣傳活動。

舒默表示，這項支出法案「很糟糕」，但因為總統川普已經大幅削減了政府各機構的職位和資金，如果政府關門，情況將會更糟也更難結束；舒默指出，政府停擺只會讓川普有更多權力來縮減政府，屆時我們會「失去更多項目」。

眾議院民主黨人強烈反對舒默的決定並直言批評，民主黨領袖在一份聯合聲明中表示：「我們不會共謀其中。」

民主黨內部在川普第一任期和拜登總統執政期間內，表現一直相對團結，但隨後卻出現公開的分歧以及對舒默的猛烈批評；對無法阻止川普內閣確認和大規模解雇聯邦工作人員，民主黨日益感到沮喪。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)在上周的記者會上，多次拒絕表態他是否對舒默有信心，這是這兩位長期在紐約共事的議員罕見的時刻。「我們並不想政府停擺；但我們不怕為政府資金攤牌，」傑佛瑞斯表示。

據兩位知情人士透露，舒默和傑佛瑞斯16日在布魯克林(Brooklyn)會面；但對舒默的不滿，早遠超過了眾議院的範圍，美國一些最具影響力的進步團體就警告，稱這將會導致嚴重的政治後果。

Indivisible聯合創辦人萊文(Ezra Levin)上周在社群媒體上寫到，民主黨活動人士計畫在市民大會(town hall meeetings)或其他公共活動上，表達他們的憤怒。另一個在全國擁有近1000萬會員的進步組織MoveOn則預測，其他活動人士也將會要求民主黨官員回應。

民主黨 川普 眾議院

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