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CNN民調：民主黨支持率剩29% 跌至歷史最低點

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍的參院少數黨領袖舒默，對共和黨臨時支出法案投下贊成票，引發支持者反彈。(歐新社)
民主黨籍的參院少數黨領袖舒默，對共和黨臨時支出法案投下贊成票，引發支持者反彈。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)委託民調機構SSRS完成的最新民調顯示，民眾對民主黨的支持度跌至歷史新低，部分原因在於民主黨支持者心灰意冷。

在全體受訪者當中，共和黨目前支持度36%，民主黨支持度則僅29%，是1992年以來在CNN民調的最差表現，與2021年1月相比，退步20%。2021年1月時，國會暴動剛發生，川普總統結束第一任期。

CNN分析，民主黨支持度大跌是因為黨內瀰漫高度不滿的氣氛，民主黨員與傾向民主黨的選民當中，對民主黨有好感僅63%，今年1月時有72%，前總統拜登剛上台時則有81%。不管是民主黨內自由派或中間派，從2021年以來對民主黨的好感一樣都退步約18%。

許多民主黨員都曾公開表示，黨內高層應該再加把勁挺身反對川普總統，CNN最新民調顯示，57%民主黨員及42%傾向民主黨的獨立選民表示，民主黨應該把重點放在擋下共和黨施政，而不是為了讓某些民主黨提議納入立法而配合享有國會多數席次的共和黨。

獨立選民對兩黨一樣都沒興趣，受訪者當中僅19%較喜歡民主黨，20%則說偏好共和黨。

這項調查是在3月6日至9日間進行，也就是包括參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在內的10名民主黨聯邦參議員投票支持共和黨版臨時支出法案、讓聯邦政府避開關門危機之前。舒默等人為共和黨預算法案投贊成票，引起不少民主黨國會議員及進步派人士批評。

與川普第一次執政相比，如今民主黨陣營主流意見已出現重大改變，轉向希望對抗共和黨。

2017年9月公布的相同民調顯示，民主黨員及傾向民主黨受訪者當中，高達74%認為民主黨應該跟共和黨合作，好讓民主黨施政目標獲得推動，只有23%認為應該跟共和黨對抗。

民主黨 共和黨 民調

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