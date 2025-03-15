助共和黨版開支案過關 舒默：參院民主黨別無選擇

參院民主黨領袖舒默。（美聯社）

參院共和黨 版短期開支法案在參院民主黨 領袖舒默（Charles E. Schumer）支持下，14日表決過關，政府免於關門，但舒默帶頭支持該法案的決定，讓民主黨內部嚴重分裂，黨內迷航情緒滿溢。飽受批評的舒默為自己辯護，慨嘆參院民主黨其實「別無選擇」。

華盛頓郵報報導，共和黨法案在參院過關後，眾院民主黨人紛紛攻擊參院民主黨人，憤怒民眾打電話給民主黨參議員表達不滿。已領導參議院民主黨團八年的舒默成為眾矢之的，他的關鍵盟友則默不作聲。

舒默受訪時，為自己支持共和黨法案的決定辯護：「我做出這個決定時，明白勢將受到多方批評。但現實情況是，眾院處境比參院輕鬆得多；他們投下反對票不必面對政府關門；我們參院不能這麼做。」

舒默認為，由共和黨控制的聯邦政府一旦關門，民主黨將「無路可走」，川普和馬斯克的政府效率部門（DOGE）形同「吃下類固醇」會更加強化；他的作法才是對抗川普大規模縮減政府規模的最佳之道。現在「惱火」的民主黨人，若見到政府關門景況，會在政府停擺幾周後，回頭懇求參院民主黨人讓政府重開。

但舒默的解釋未能阻止參眾院民主黨人對他猛烈批評；舒默的影響力已因此削弱。

前眾院民主黨議長裴洛西（Nancy Pelosi）15日公開敦促參院民主黨人投票反對舒默。她說：「這項有害法案只會讓事情變得更糟」，「民主黨參議員應聽取女性聲音」。裴洛西指的是參院撥款委員會主席默里（Patty Murray）和眾院撥款委員會主席迪勞洛（Rosa DeLauro），這兩位女性領袖都反對共和黨開支法案。

華郵報導，該法案11日在眾院表決過關時，共和黨人只爭取到民主黨一票支持。參院民主黨人當天中午開會討論兩種選擇：支持共和黨法案或讓政府關門，對於哪種更符合民主黨前進方向，立場嚴重分歧。

許多人認為，該法案允許政府9月底前保持既有支出水平，川普將更任意扣留關鍵項目資金；民主黨勇於奮起反抗的時刻已至；但也有人認為政府關門是糟糕選擇。部分議員責怪舒默，指他處理政府預算之爭，缺乏站在全黨團高度的連貫策略。黨內憤怒情緒高漲，已是不爭事實。