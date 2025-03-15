我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

聯邦政府逃過關門 國會通過短期開支法案

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參院如果沒在14日通過政府短期支出預算案，聯邦就要關門。參院少數黨領袖舒默13日表態會支持共和黨的版本，讓參院14日如期順利過關，但壓力回到民主黨內，舒默飽受黨內同志批評。（美聯社）
參院如果沒在14日通過政府短期支出預算案，聯邦就要關門。參院少數黨領袖舒默13日表態會支持共和黨的版本，讓參院14日如期順利過關，但壓力回到民主黨內，舒默飽受黨內同志批評。（美聯社）

參議院趕在聯邦政府午夜關門停擺的前幾小時，克服了民主黨的強烈反對，以54票比46票通過為期六個月的短期開支法案，並送交川普總統簽署成為法律。

民主黨人對於共和黨推動的短期開支法案明顯不滿，認為他們的意見未獲納入，有關醫療保健和住房援助等關鍵優先事項也被忽略，法案應予否決。但參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等少數民主黨人，在最後時刻改變立場，認為與其讓政府關門造成重大傷害，不如讓短期法案表決過關。

眾院在周一先通過共和黨的政府支出提案，民主黨議員原期望在參院能夠擋下；但舒默13日表態為避免政府關門，他會投下贊成票，使得情勢逆轉；14日的參院討論，院會先是以62比38票通過停止辯論（filibuster）的程序表決，包括舒默共有10位民主黨人加入共和黨陣營；繼之以54比46票順利通過該預算案。

舒默14日上午表示，「眾所周知，政府資金今晚午夜到期。如我昨天（13日）所說，我將投票支持政府繼續運轉。我相信這是將川普政府對美國人民的傷害降至最低的最佳方式。」

舒默指短期開支法案是「糟糕的法案」，但政府關門對國家更糟。他強調，「政府關門將使政府效率部（DOGE）進入超速運轉狀態；川普和馬斯克會以更快速度摧毀重要政府服務。」

舒默在投票前夕立場大轉變，激怒了黨內想對抗川普議程的各方人馬，但也給了參議員站在共和黨一邊的空間；開支法案最終得以推進。

表決前幾小時，民主黨眾議員透過寫信、在社群媒體發文、開記者會，力促參議員否決該法案。66位民主黨眾議員致函舒默表示，「人民派遣民主黨人進入國會，是要對抗共和黨的功能失調和混亂。」眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）等人則衝回國會大廈，希望參議員阻止法案。

還有民主黨人認為，共和黨控制國會和白宮所有權力，就必須為政府關門負責。參院撥款委員會民主黨領袖莫瑞(Patty Murray)表示，「共和黨拒絕提出包含民主黨意見的提案，得不到民主黨選票，是共和黨的問題。」

與此同時，舒默意外獲得川普支持。原準備將政府關門歸咎於民主黨的川普，在社媒發文道：「恭喜舒默做了正確的事，那需要勇氣！」

國會因為無法通過年度撥款法案，只能透過短期法案延期；參院審議的這項法案是本財政年度第三項此類繼續決議。目前該財政年度已過半。

新通過的短期開支法案將為聯邦政府提供資金至九月底；比前一年削減約130億元的非國防開支，增加約60億元國防開支；這樣的變化，對總支出近1.7兆元來說，相當微小。

民主黨 共和黨 川普

上一則

舒默支持共和黨預算案 民主黨同僚群轟：讓馬斯克壯大

下一則

「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

延伸閱讀

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美
近10年首訪司法部的總統 川普：偵辦我的人將被徹底究責

近10年首訪司法部的總統 川普：偵辦我的人將被徹底究責
霍楚赴白宮爭取堵車費 川普要求紐約放行一條瓦斯管道

霍楚赴白宮爭取堵車費 川普要求紐約放行一條瓦斯管道
川普促「饒恕」受困烏軍 普亭：若投降 性命無憂

川普促「饒恕」受困烏軍 普亭：若投降 性命無憂

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10
川普考慮將駐德美軍移往匈牙利。(美聯社)

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

2025-03-08 12:10
美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月底在白宮會談陷入爭執後不歡而散。(歐新社)

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

2025-03-09 20:40

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯