聯邦政府逃過關門 國會通過短期開支法案

參院如果沒在14日通過政府短期支出預算案，聯邦就要關門。參院少數黨領袖舒默13日表態會支持共和黨的版本，讓參院14日如期順利過關，但壓力回到民主黨內，舒默飽受黨內同志批評。（美聯社）

參議院趕在聯邦政府午夜關門停擺的前幾小時，克服了民主黨 的強烈反對，以54票比46票通過為期六個月的短期開支法案，並送交川普 總統簽署成為法律。

民主黨人對於共和黨 推動的短期開支法案明顯不滿，認為他們的意見未獲納入，有關醫療保健和住房援助等關鍵優先事項也被忽略，法案應予否決。但參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等少數民主黨人，在最後時刻改變立場，認為與其讓政府關門造成重大傷害，不如讓短期法案表決過關。

眾院在周一先通過共和黨的政府支出提案，民主黨議員原期望在參院能夠擋下；但舒默13日表態為避免政府關門，他會投下贊成票，使得情勢逆轉；14日的參院討論，院會先是以62比38票通過停止辯論（filibuster）的程序表決，包括舒默共有10位民主黨人加入共和黨陣營；繼之以54比46票順利通過該預算案。

舒默14日上午表示，「眾所周知，政府資金今晚午夜到期。如我昨天（13日）所說，我將投票支持政府繼續運轉。我相信這是將川普政府對美國人民的傷害降至最低的最佳方式。」

舒默指短期開支法案是「糟糕的法案」，但政府關門對國家更糟。他強調，「政府關門將使政府效率部（DOGE）進入超速運轉狀態；川普和馬斯克會以更快速度摧毀重要政府服務。」

舒默在投票前夕立場大轉變，激怒了黨內想對抗川普議程的各方人馬，但也給了參議員站在共和黨一邊的空間；開支法案最終得以推進。

表決前幾小時，民主黨眾議員透過寫信、在社群媒體發文、開記者會，力促參議員否決該法案。66位民主黨眾議員致函舒默表示，「人民派遣民主黨人進入國會，是要對抗共和黨的功能失調和混亂。」眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）等人則衝回國會大廈，希望參議員阻止法案。

還有民主黨人認為，共和黨控制國會和白宮所有權力，就必須為政府關門負責。參院撥款委員會民主黨領袖莫瑞(Patty Murray)表示，「共和黨拒絕提出包含民主黨意見的提案，得不到民主黨選票，是共和黨的問題。」

與此同時，舒默意外獲得川普支持。原準備將政府關門歸咎於民主黨的川普，在社媒發文道：「恭喜舒默做了正確的事，那需要勇氣！」

國會因為無法通過年度撥款法案，只能透過短期法案延期；參院審議的這項法案是本財政年度第三項此類繼續決議。目前該財政年度已過半。

新通過的短期開支法案將為聯邦政府提供資金至九月底；比前一年削減約130億元的非國防開支，增加約60億元國防開支；這樣的變化，對總支出近1.7兆元來說，相當微小。