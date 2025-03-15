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民主黨演「假打鬥」替川普開支法案背書 分析：傷形象

記者顏伶如／綜合報導
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參加民主黨黨團運作的參議員桑德斯，對舒默表態支持共和黨的政府支出提案，也不以為然。（歐新社）
參加民主黨黨團運作的參議員桑德斯，對舒默表態支持共和黨的政府支出提案，也不以為然。（歐新社）

共和黨推出的臨時開支(stopgap)法案14日晚間在參議院以54票對46票表決過關，聯邦政府避開關門危機。民主黨參議員似乎願意滿足川普總統的任何要求，對於阻擋預算法案只稍微上演「假打鬥」(fake fight)，就投下贊成票讓法案通過。

這回預算案表決堪稱2024年大選過後兩黨在國會第一次真實對決，民主黨表面上聲稱反對共和黨提案，實際上卻顯得願意滿足川普與馬斯克(Elon Musk)的所有要求。

根據參院規章，臨時支出法案結束討論且交付表決的「討論終結」(cloture)程序，需要60票門檻才能啟動，共和黨在參議院僅有53席，明顯票數不足。如果民主黨不願投票支持「討論終結」，聯邦政府幾乎注定15日零時起就要關門。

13日在舒默率先表態支持共和黨提案後，參院14日得以62票比38票超過門檻先阻擋下民主黨議員可以使用的議事杯葛手段，讓法案進入表決程序；接著再以56比46票順利通過。不過，通過的臨時開支案內容包括大幅刪減130億元開支，被視為共和黨縮減政府的手段，民主黨議員向來反對。

共和黨的眾院議長強生（Mike Johnson）在周一眾院通過後，即讓眾議員返鄉，意即將政府關門的壓力全部推給參院的民主黨人。舒默在此壓力下，權衡後決定先支持共和黨版本，以免承擔所有政府關門的責任。

媒體報導指出，民主黨展開條件交換的運籌帷幄，以投票贊成停止討論換取共和黨允許民主黨下個月在院會提出「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)，內容是聯邦政府預算必須維持目前水準。

等到接下來規模更龐大的預算法案進入表決時，反對共和黨版提案的民主黨參議員，將有機會投下反對票。

民主黨策略專家妮娜‧史密斯(Nina Smith)則說，這種幕後交易正是美國民眾對民主黨黨失去信心的原因。她說：「對民主黨形象傷害最大的，就是我們在這當中看到的穿針引線。」

史密斯說：「我們應該集中精力，發揮策略運用，才能重建美國人民的信心，「因為大家不再相信我們，問題就出在說一道、做一道的言行，還有幕後交易」。

某些民主黨國會議員公開批評這套運作，直指民主黨員被選民選出來，並不是要假裝抗爭。德州聯邦眾議員凱沙(Greg Casar)對非營利新聞網站「攔截」(The Intercept)發表聲明說，某些民主黨參議員假裝反對川普-馬斯克的支出法案，然後悄悄同意放行，「這是非常糟糕的決定」。

民主黨 共和黨 參院

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