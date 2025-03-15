舒默支持共和黨預算案 民主黨同僚群轟：讓馬斯克壯大

參院少數黨領袖舒默表態支持共和黨的政府支出提案，避免政府關門，但也遭到黨內同僚的巨大壓力。（美聯社）

共和黨版延長預算法案稍早獲得眾院通過，讓聯邦政府 到今年9月之前有經費可用，避開關門危機，14日參院 也通過。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)13日宣布支持預算案，引來民主黨 同僚抨擊，川普總統則讚揚舒默的支持。

眾院議長強生(Mike Johnson)推動的「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)11日以217票對213票表決過關，法案送入參院之後須有民主黨支持才能通過。

舒默13日宣布支持法案，不會讓聯邦政府關門。在舒默表態後，參院也順利通過。舒默說，法案雖然很糟糕，但政府關門對美國傷害更大。川普14日在其社媒平台「真實社群」 發文讚揚舒默做正確的事，「這需要膽識和勇氣！」

民主黨紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)對於舒默聲明首先跳出來反對。她說：「這麼做是非常不對的，我無法理解。」

她說，若為「持續撥款決議案」投下贊成票，等於讓馬斯克(Elon Musk)雜亂且恣意削減聯邦政府的措施合法化，「這些手段剝奪聯邦政府，只為了有錢能幫億萬富豪減稅，事實就是這樣」。

歐凱秀說，民主黨參議員投票支持，是讓馬斯克的作為得以壯大。

民主黨新澤西州聯邦眾議員柯爾曼(Bonnie Watson Coleman)在社群網站X發文寫道：「恕我直言，舒默參議員，不要這麼做。」

柯爾曼說，共和黨推出這項法案對勞工不利，對退伍軍人不利，對老年人也不利，共和黨應該撤回提案，「讓我們重擬對所有美國家庭都有好處的預算」。

華爾街日報分析，共和黨位居多數的眾院，民主黨運作空間有限，民主黨眾議員與民主黨陣營倡議人士一直呼籲民主黨參議員要在參院做出回擊，但舒默選擇放行。

民主黨新墨西哥州聯邦參議員海恩瑞希(Martin Heinrich)說：「大家都絞盡腦汁，兩害相權如何取其輕？」他說，會為預算案投下反對票，「我已經下定決心，當你遇到惡霸的時候，就要勇敢面對」。