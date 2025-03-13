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降低關稅衝擊 沃爾瑪對中供應商壓價10% 北京官員約談

記者顏伶如／綜合報導
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大型連鎖零售商沃爾瑪，在美國及中國都有廣大市場，許多商品也都產自中國，為免開徵關稅損失獲利，沃爾瑪施壓中國供應商降低貨價。（路透）
大型連鎖零售商沃爾瑪，在美國及中國都有廣大市場，許多商品也都產自中國，為免開徵關稅損失獲利，沃爾瑪施壓中國供應商降低貨價。（路透）

中國官媒中央電視台(CCTV)旗下媒體12日透過微博帳號「玉淵譚天」(Yuyuantantian)貼文指出， 美國零售巨擘沃爾瑪(Walmart)傳出對中國供應商施壓降價，以降低川普總統關稅引發成本壓力衝擊，沃爾瑪代表本周遭到北京官員約談。

貼文引述消息人士指出，中國商務部官員與沃爾瑪代表已於11日見面。中國商務部並未回應路透的採訪要求，沃爾瑪發言人則證實公司代表確實與中國官員見面，但不願透露更多細節。

沃爾瑪發表聲明表示，目前處於不確定時期，將繼續與供應商密切合作，尋找向前邁進的最佳方向，「我們在中國業務表現強勁，我們也為全球各地服務客戶與會員的同事感到光榮」。

路透報導，媒體傳出沃爾瑪要求某些中國供應商削減價格，價降幅度最多高達10%，等於是把美國關稅引發的成本負擔，直接轉嫁給供應商。

華爾街日報報導，中國官員對沃爾瑪說，要求供應商降價恐有違約嫌疑，將破壞市場秩序，可能面臨法律後果。知情人士說，沃爾瑪主管在會中遭到中國官員斥責。

自從川普第一任執政以來，沃爾瑪一直設法排除關稅帶來的衝擊，讓供應鏈盡量多元化，減少對中國的依賴。然而，中國還是沃爾瑪非必需商品(discretionary merchandise)的重要來源，例如衣服、電器產品、玩具等。這個項目的進口商品絕大多數還是從中國進口，包括銳跑(Reebok)球鞋、美泰兒(Mattel)玩具、沃爾瑪自有品牌ONN電視機等。

川普二度執政以來對中國進口商品已經在既有關稅之上再加徵20%，包括沃爾瑪在內的零售業者處境艱難，如果漲價可能惹怒川普與美國消費者，把成本轉嫁給供應商也不容易。中國經濟屬於出口導向，關稅已造成壓力，國內則有生產過量、需求疲軟等問題。

不過挑戰雖多 ，沃爾瑪有能力處理這個壓力升高的經濟環境。該公司的規模讓它可維持低價格，特別在雜貨方面，美國人每花四元買雜貨，就有一元是花在沃爾瑪超市。

本月初，財政部長貝森特接受福斯新聞訪問時表示，他有信心中國廠商會吸收上周生效的美國關稅成本，「我非常有信心中國廠商會吃下關稅，價格不會上漲」。

美中關稅戰開打，據報導零售大廠沃爾瑪要求中國供應商壓低出貨價格以減少損失，遭到中...
美中關稅戰開打，據報導零售大廠沃爾瑪要求中國供應商壓低出貨價格以減少損失，遭到中國商務部官員約談並當面斥責。（路透）

沃爾瑪 關稅 川普

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