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占造車原料一半…鋼鋁加關稅恐讓皮卡福特F-150漲價

編譯潘勛／綜合報導
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美國開始對進口鋼鋁徵收25%關稅，福特生產的F-150皮卡首當其衝，該車大量使用進口鋼材和鋁材。（美聯社）
美國開始對進口鋼鋁徵收25%關稅，福特生產的F-150皮卡首當其衝，該車大量使用進口鋼材和鋁材。（美聯社）

川普總統12日起向進口鋼鐵全面課徵25%關稅、進口鋁材關稅也大幅調升。關稅設下貿易障礙，已經很高的車輛售價只怕要再漲；全美最暢銷皮卡福特F-150在業界本就是用鋁最多的車款之一，這次只怕難逃漲價之虞。

華爾街日報(WSJ)報導，鋼鋁合計占造車原料的一半以上，專家表示，關稅成本很可能要轉移給購車人。

巴克萊銀行(Barclays)分析指出，鋼鋁關稅若不取消，車廠造一輛新車的成本平均要增約400元。進口鋁的關稅尤其讓車廠頭痛，因為他們用鋁最多，但美國本土鋁金屬產業很少。大多數用在製造車輛車身的高品質鋁都是進口的，國內選項愈來愈少。

福特F-150皮卡車是公司的金雞母，也是汽車界用鋁最多的車款之一。福特十年前把F-150的車殼改成多用鋁製造，包括引擎蓋、車門及卡車底盤，以減輕車重，提升燃油效率。

福特與供應商合作，搶在12日期限之前囤積大量鋁材。即便福特大多數鋁零件是向美國煉鋁廠購買的，但煉鋁廠仰賴加拿大同行提供很多鋁金屬製品，再軋壓成福特公司要的型號。

福特公司發言人表示，公司要改造供應鏈，由國內取得更多造車等級的用鋁，要耗時很多年；他拒絕談論若是關稅不撤消，對車輛售價可能的影響，只表示公司雖然正在設法抵消額外增加的成本，但做起來很困難。

鋼鋁關稅是川普最新提出的進口稅，讓各車廠傷透腦筋。政府上周對墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，雖允許一個月的寬限期，但只怕要傷害到車廠的利潤底線。

川普11日表示要大幅增加汽車的進口關稅，自4月2日起生效；川普聲稱關稅會斵傷加拿大的汽車製造業。

鋼占約一輛車總重量的一半，鋁占約13%。車廠執行長及專家都表示，鋼鐵關稅比起鋁材關稅較容易管理，原因在車廠把自己用的鋼鐵，大多向美國供應商採買，國內鋼鐵廠的選項比較多，但鋁則不然。

關稅 川普 加拿大

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