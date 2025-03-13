蘇利文：川普「零和」思維 政策似指向錯誤方向

白宮前安全顧問蘇利文12日說，川普政府信奉「零和思維」，政策方針似乎指向錯誤的方向。(美聯社)

白宮前安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)12日說，他擔憂川普 政府的外交政策，認為川普政府信奉「零和思維」，政策方針似乎指向錯誤的方向。

華府卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)12日邀請蘇利文對談；蘇利文除了談到拜登 政府的外交政策，也發表他對川普政府的看法。

蘇利文表示，拜登政府傳承給川普政府非常好的外交局面，包括蓬勃的跨大西洋同盟，讓芬蘭和瑞典加入北約組織(NATO)，同時美國更深化與亞洲盟友的關係，也與越南和安哥拉等國家建立新關係。

蘇利文說，這原本是川普政府可以更進一步發展的基礎，但蘇利文認為，川普政府不僅未延續這樣的外交動能，卻選擇減法(subtraction)，向歐洲的跨大西洋同盟，甚至與美國比鄰而居的加拿大開刀。

蘇利文說，這讓他感到非常擔憂。

蘇利文認為，美國外交的核心命題是讓美國人民的生活更好、更安全，但在符合美國國家利益的同時，也可以符合更大的共同利益。

蘇利文表示，美國的國家利益和共同利益可以相輔相成，認為「正和」(positive-sum)的想法應放在美國外交政策的心中；不過，蘇利文說，正和思維卻與現任總統的做法背道而馳。

蘇利文說，現任總統的做事方式是「零和」(zero-sum)思考，認定如果對手得分，就是美國失分、美國必須在他國損失之上得利；蘇利文說，這樣的想法與他認可的美國政策相左。

蘇利文說，不管是內政，還是在國際舞台上，他過去數周觀察到的情況都讓他感到很大的擔憂，認為川普政府的政策方針似乎指向錯誤的方向，包括美國對待盟友的方式、採取零和思維，拋棄正和思考的做法等。

不過，蘇利文也表示，他會小心慎重地評論川普政府，畢竟川普政府還在執政初期，包括美國在烏克蘭、中國和中東的議題上的政策，情況都還不明朗。