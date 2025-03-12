美加貿易戰升級 美股3大指數續跌 道指一度跌逾600點

受到包括美加關稅交涉等因素的影響，美國股市11日交易繼續大幅下跌。圖為11日紐約證交所愁眉苦臉的交易員。(美聯社)

美國經濟前途未卜，投資人緊盯川普 總統對加拿大 發動貿易戰是否升級，美股三大指數11日繼續走低。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)盤中一度下跌662點，最後以4萬1433收盤，下跌478點，跌幅1.1%。史坦普500指數(S&P 500)下跌42點，收在5572點，跌幅0.8%，盤中最低點距離上個月創下歷史收盤新高整整縮水10%。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)雖然一度扭轉頹勢，最終收盤又掉回虧損，下跌32點收在1萬7436點，跌幅為0.2%。

美加兩國官員11日下午均表示，願意本周為貿易戰降溫展開對話，重新討論貿易協定。

通訊巨擘威瑞信(Verizon)由於訂閱客戶成長遲緩，在績優股當中股價跌幅最大，大約6.6%。

史坦普500比上個月歷史新高縮水10%，索魯斯另類資產管理公司(Solus Alternative Asset Management)策略長葛林豪斯(Dan Greenhaus)說：「下降10%超出人們想像。」他說，過去半年以來，股市基本上蒸蒸日上，現在卻突然下跌。

川普調高加拿大鋼鋁進口關稅 至50%，能源、製造產業首當其衝。加拿大規模最大省份安大略省(Ontario)10日宣布對出口到美國的電力收取25%附加費。不過，安大略省長福特(Doug Ford)11日做出讓步，宣布暫停收取電力附加費。川普後來也宣布暫停對加拿大鋼鋁提高關稅至50%。

川普指出，如果加拿大沒有對美國乳製品與其他產品取消關稅，4月2日就會對加拿大「大幅提高」其他關稅。

旗下擁有吉普(Jeep)、道奇(Dodge)等汽車的斯特蘭蒂斯集團(Stellantis)，在加拿大境內有多座製造廠，美加貿易戰升溫彷彿受到夾殺，股價11日繼續走跌。

葛林豪斯分析，狀況不明是目前市場面臨問題，至少必須等到4月2日，才能確定是否有對等關稅等行動。他說：「也就是說，有三周時間，股市可能變得更糟糕。」