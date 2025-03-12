馬斯克喊查福利支出 白宮：不砍社安金、紅藍卡、白卡

宮11日再次澄清，未來聯邦預算的所有社會福利支出，都不會刪除。(美聯社)

科技億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)需要審查聯邦福利支出言論引發廣泛關注與不安，讓白宮 在11日趕緊出面強調，重申川普 總統不會削減社安金(Social Security)或紅藍卡(Medicare)與白卡(Medicaid)等社會福利，並聲稱馬斯克指的是指剔除社安利系統的詐欺行為。

馬斯克作為負責領軍政府效率部(Department of Government Efficiency)改革聯邦勞動力的川普高級顧問，10日罕見接受福斯商業(Fox Business)新聞網採訪，並在訪問中指出，「政府福利中的浪費和詐騙嚴重，而福利是聯邦支出的大部分。所以，這是需要解決的一大問題，」馬斯克告訴主持節目的前川普經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)，並暗示這樣做每年可節省超過5000億元。

多家媒體隨後報導了馬斯克的言論，並指出這位特斯拉執行長是要削減福利支出，藉此減少政府開支。這種舉動將會引發重大政治反彈，並為民主黨提供發動攻擊的藉口。

但白宮隨即出面反駁這些報導，聲稱馬斯克只是在談論減少詐騙的部分。

「川普政府不會削減社安金、紅藍卡或白卡等社會福利，」白宮新聞稿指出，「川普總統本人已經(一次又一次的)強調過這一點。」

白宮發言者李維特(Karoline Leavitt)在11日記者會上表示：「他會為那些辛勤工作，繳交並應得這些來之不易福利的美國人，保護他們的社安金、紅藍卡或白卡等福利。但不幸的是，主流媒體對馬斯克的言論斷章取義。」

李維特接著強調，馬斯克所說的「可削減5000億元、甚至是6000億到7000億元」的聯邦政府福利支出，只是一個「估計」。

社會安全管理局(Social Security Administration，SSA)督察長辦公室(Office of Inspector General)2024年8月的一份報告發現，福利計畫有浪費和詐騙的現象；該報告發現不當支付的金額高達近720億元。