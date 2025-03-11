特斯拉股價跌15%…馬斯克形象重創品牌 認經營有大困難

位於里茲本的特斯拉電動車展銷店9日遭人抗議。(美聯社)

上周是特斯拉 的股價連續第七周收黑，是自2010年上市以來最長的下跌周期。本周開盤特斯拉賣壓加劇，10日暴跌15%，是2020年9月以來最糟交易日。

執行長馬斯克 10日受訪時表示，他現在經營事業「有非常大的困難」，但他預期將在川普 政府再任職一年。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，自從執行長馬斯克(Elon Musk)前往華府、在川普政府任職以來，特斯拉的股價每周都在下跌。自去年12月17日達到479.86元的高點以來，特斯拉股價已經腰斬，市值蒸發超過8000億元，10日更是該股經歷過的第七大跌幅，連帶拉低整體美股，那斯達克指數下跌近4%，創下2022年以來最大跌幅。

而這次股價暴跌是因為川普反覆的關稅政策導致前景充滿不確定性。加拿大、墨西哥皆是汽車供應商的關鍵市場，若關稅上調可能引發貿易戰。

特斯拉在西雅圖的電動卡車停車場，10日遭人縱火。(美聯社)

此外馬斯克近日行動也重挫特斯拉品牌形象，他儼然已成為川普政府大規模裁員的「劊子手」；同時又時常利用其X平台發表爭議言論，如批評他不喜歡的法官判決，或宣傳俄羅斯關於烏克蘭總統澤倫斯基的虛假言論。

DOGE正在進行一項廣泛而有爭議的行動，削減聯邦政府支出和員工數量。

一名網友在社群平台 X 張貼出特斯拉股價歷來最大單日跌幅紀錄。馬斯克則回應說：「長期而言將依然安好。」

馬斯克10日接受福斯財經新聞網採訪時也表示，他預期將在川普政府再任職一年。主持人表示，馬斯克身為DOGE負責人，「您正在放棄您其他的東西。您現在經營其他事業的情況？」

特斯拉電動車的股價連續暴跌，除經濟因素外，還有老關馬斯克涉入川普政府政策太深，遭人四處反對，甚至抵制購買特拉電動車。(美聯社)

馬斯克則回應：「有非常大的困難」，接著笑了，「是的，我認真的」。

他說：「我在這裡只是想讓政府更加高效，消除浪費和詐欺，事實上迄今，我們已經有了良好的進展。我們目前每年節省超過40億美元，因此這非常重要。」

馬斯克爭議太多 傷害特斯拉銷量。這些問題引發了全美各地的抗議活動，特斯拉的車輛和設施多次成為破壞和縱火的目標，如最近科羅拉多州愛城(Loveland)的一家特斯拉服務中心就屢次遭人縱火。

Baird分析師卡洛(Ben Kallo)表示，這些事件可能會損害特斯拉需求，「當人們的車子面臨被刮傷或縱火的危險時，即使是支持馬斯克的人或者不關心馬斯克的人，是否購入特斯拉都會三思而後行。」

據美國銀行的報告，特斯拉1月在歐洲銷量暴跌約50%，部分原因是消費者日漸反感該品牌，此外一些消費者在等新款Model Y推出，也影響銷售表現。與此同時雖然特斯拉銷量下滑，1月全球電動車(含油電混合款式)銷量依然較去年同期成長了21%，主要是歐洲市場需求推動此增長。特斯拉的Model Y仍是1月全球最暢銷的全電動車，第二名卻被中國吉利的Geome超越，將Model 3擠到第三名。