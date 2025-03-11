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美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

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美國真的要陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

編譯莊瑞萌／綜合報導
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美國股市道瓊指數崩跌近900點，因為對川普總統的關稅政策是否帶來經濟衰退，引發投資人恐慌。圖為紐約證交所交易員緊張工作。(美聯社)
美國股市道瓊指數崩跌近900點，因為對川普總統的關稅政策是否帶來經濟衰退，引發投資人恐慌。圖為紐約證交所交易員緊張工作。(美聯社)

川普總統日前受訪時認為，新政府推動政策後可能會帶來一段陣痛期，專家認為，其中是否會導致經濟衰退出現，消費者支出明顯受到影響並持續一段時間是觀察重點。

據CNN報導，針對美國經濟是否可能陷入衰退，川普在「福斯新聞頻道」受訪時曾表示說，「我不喜歡預測這種事，」此番言論後，10日股市出現大幅下挫，原因主要是市場對關稅措施可能衝擊美國經濟成長呈現擔憂。

根據全國經濟研究所(National Bureau of Economic Research)的定義，經濟衰退是指「經濟活動顯著下滑且蔓延至整體經濟，而且持續時間超過數個月。」不過，有時候美國經濟實際上已經進入衰退，之後才正式宣布衰退的發生。因此，部分經濟預測者會使用其他指標作為經濟衰退的潛在徵兆，其中最常被引用的便是「實質國內生產毛額(GDP)連續兩季出現萎縮」。

EY Parthenon經濟學家達科(Gregory Daco)表示，「這個定義必須謹慎看待，GDP出現萎縮可能有多種原因，例如今年第一季的情況很可能就是由於進口大幅增加所致。」亞特蘭大聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)預測今年第一季GDP可能下降2.4%，是2022年以來首次出現季萎縮。

近幾個月，由於企業及消費者在政府可能加徵關稅前搶先大量進口商品，造成美國的進口活動顯著增加，貿易逆差也持續擴大。因此，「連續兩季GDP萎縮」這項指標也並非一直準確。

達科還提出「三個P」準則：「深刻的(profound)、廣泛的(pervasive)及持久的(persistent)經濟收縮。」他進一步解釋說，「這種收縮必須有一定的持續性。不能只是消費支出、就業或其他經濟數據短暫一個月異常現象，而是延續更長一段時間。」

近幾周隨著川普政策變動，已加劇市場不確定性，許多經濟警訊越加頻繁出現，例如近期裁員人數逐漸攀升、上個月通膨也再次加速，消費者物價更出現2023年8月以來最快的上揚。資料也顯示，2月份消費者信心已明顯受挫。達科表示，「目前尚未看到立即進入經濟衰退的明確跡象，但私人部門的經濟活動正在逐步降溫。」因此，目前有充分的理由讓市場保持謹慎態度。

未來幾個月內最需要關注的指標之一，就是美國民眾的財務健康狀況。達科表示，「消費支出是美國經濟的主要支柱，如果開始出現裂痕，美國經濟的重要基礎將動搖，甚至可能加速引發經濟衰退。目前雖然整體消費力道依然強勁，但高收入族群承擔了過高比率的消費。」他進一步指出，若該族群的消費行為出現收斂或其信心受到動搖，便是必須警惕的訊號。

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