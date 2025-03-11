將衰退？WSJ：憂貿戰、成長緩、AI前景分歧致股市重挫

川普總統關稅措施帶來經濟衰退的不確定性，導致10日美國股市暴跌近900點，擔憂未來。(路透)

市場對於經濟衰退再次感到擔心，美國股市10日應聲大挫，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)暴跌近900點，華爾街 原本普遍看好美股今年表現，但現在信心開始動搖。華爾街日報(WSJ)分析，這波股市下跌原因包括貿易戰即將開打引發憂慮、經濟成長趨緩、人工智慧(AI)前景如何看法呈現分歧。聯準會對於利息則持觀望態度。

川普 總統周末期間接受媒體訪問時，不願排除美國今年陷入經濟衰退的可能，美股10日開盤便出現另一波跌勢。史坦普500(S&P 500)下跌2.7%，科技股為主的那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)也跌4%。銀行股走低，對於經濟風吹草動向來較為敏感的小型公司股票也跟著下滑，債券 則出現反彈。

莫特利愚人資產管理有限公司(Motley Fool Asset Management)投資分析師邁克法丁(Shelby McFaddin)說，這是川普政府第一次直話直說，表明正在推動的目標勢必帶來痛苦。

美國經濟前途未卜之際，其他國家則加強振興經濟。中國推出更多旨在刺激經濟成長的振興方案，德國宣布在軍事、基礎建設領域擴大政府支出。

川普對中國、加拿大、墨西哥進口商品加徵關稅生效上路後迅速引來報復行動，市場為之震盪。股市、債券殖利率、油價通通下跌，投資者忙著評估貿易戰對美國經濟可能產生如何影響。

報導指出，不少投資人擔心關稅漣漪效應將讓通膨火上加油，美國經濟復甦韌性恐遭中斷。對許多投資者來說，一連串事件恐怕是未來充滿變數的前兆。

野村資產管理公司(Nomura Capital Management)投資組合總監羅威(Matt Rowe)說，人們對於「美國例外主義」(American exceptionalism)的信念十分堅定，認為美國在世界上扮演特殊角色，「但現實情況是，如果我們什麼事情都我行我素，一切都將變得更加昂貴」。