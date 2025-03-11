X平台全球當機 馬斯克：遭大規模網攻 組織或國家涉案

馬斯克的X群媒體平台，10日遭到駭攻，全球一度當機。圖為馬斯克的X群媒體平台。(美聯社)

社群平台X在10日發生全球當機事件，根據斷線問題追蹤網站Downdetector.com，美國有數以萬計用戶受到影響。X平台老闆馬斯克 表示，事件肇因於大規模網路攻擊。

監控網站 Downdetector 稱，10日全球數十萬名用戶報告X出現間歇性中斷。一天中不同時間點，包括美國、英國、法國和印度在內的多個國家的用戶都無法載入新貼文。每次服務中斷都持續幾分鐘。

路透報導，馬斯克(Elon Musk)在X發文說：「發生針對X的大規模網路攻擊(目前仍然如此)。我們每天都遭到攻擊，但這次是以大規模資源進行的。要嘛是一個大型、協調一致的組織和／或有國家牽涉其中。」

根據追蹤網站Downdetector.com的資料，11日美東時間早上6時和早上10時的停電投訴激增，美國超過4萬名使用者報告無法存取平台。

中午左右停機報告再次激增。Downdetector.com指，X當機情況斷斷續續發生，截至美東時間下午1時14分，仍有1萬700名美國用戶無法登入該平台。沿海地區的停機情況似乎最為嚴重。

通報當機用戶數在短暫下降後又增至約2萬6579。稍早這數字最高時曾經來到4萬。

Downdetector.com 表示，56%的問題是針對X的手機應用程式，33%則是針對網站。

目前X平台尚未提供進一步細節，工程團隊正在處理問題，並試圖恢復系統穩定性。

英國的衛報報導，馬斯克未提供證據佐證他的說法，但當天稍晚他接受福斯商業新聞訪問時重申X遭到網攻，且IP位址顯示攻擊來自烏克蘭地區。

親巴勒斯坦的「駭客 行動主義」組織「黑暗風暴」透過其Telegram頁面承認對襲擊負責，但並未提供證據證明其是這次破壞事件的幕後黑手。黑暗風暴的一名代表告訴彭博新聞社，這次襲擊是針對以色列的駭客行動的一部分。

彭博新聞社報導，X的發言人沒有回應多次置評請求。

由於攻擊者經常使用技術來掩蓋其位置，因此很難快速確定網路事件的來源。就分散式阻斷服務攻擊(DDoS)而言，攻擊是由駭客控制的受感染設備而不是駭客本身進行的。

報導指，一位熟悉調查情況的人士證實，這次中斷是由網路攻擊造成的。該人士稱，這看起來不像是DDoS攻擊，但調查仍在進行中。

這並非馬斯克第一次將他的社群媒體 平台中斷歸咎於網路攻擊。去年，馬斯克同樣將他與當時的共和黨總統候選人川普在X上的通話延遲歸咎於「大規模」網路攻擊。

2023年3月，當時名為Twitter的社群媒體平台發生了超過一小時的故障，連結停止運作，部分使用者無法登入，其他使用者也無法載入圖片。