抗議、開槍、縱火…民眾不滿馬斯克 破壞特斯拉事件頻傳

億萬富豪馬斯克受命主管政府效率部(DOGE)，大舉解雇聯邦政府雇員，惹來強烈反彈，他旗下特斯拉(Tesla)在全美各地店面外，持續遭到大規模抗議。(歐新社)

美國一些民眾不滿科技巨頭兼億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)的怨氣存在已久，他在受命主管政府效率部(DOGE)後，大舉解雇聯邦政府雇員，更惹來強烈反彈，他旗下特斯拉 (Tesla)在全美各地店面外，近來持續遭到大規模抗議；不僅如此，不少人更將怒火發洩在特斯拉電動車上面。網路上針對馬斯克的憤怒已蔓延到現實生活，特斯拉經銷商店面、充電站及車輛均相繼遭到破壞。

華盛頓郵報導，馬斯克的政治地位加劇了民眾對他的兩極化看法，根據法庭文件及其他數據，自川普1月20日再度入主白宮以來，針對特斯拉設施的暴力及破壞行為已超過十起。

其中包括麻州一家購物中心附設的多台特斯拉超級充電站遭縱火、馬州的破壞者在特斯拉大樓外噴塗了「No Musk」字樣，旁邊還有類似納粹 標誌的符號、俄勒岡州一家特斯拉經銷商店面遭人開槍掃射，嫌疑人還向陳列的特斯拉汽車及打破的窗戶投擲自製燃燒彈。

不僅店面及充電站遭破壞，就連民眾駕駛的特斯拉汽車也連帶遭殃，麻州一名亞裔車主發現他的特斯拉汽車被人貼上反馬斯克的貼紙，上面還有馬斯克疑似向行納粹禮的姿勢。

這名車主擔心再次遭到攻擊而不敢再開特斯拉，認為破壞者顯然是向馬斯克傳遞某種信息，然而受到懲罰的反而是無辜的車主。

馬斯克對於這些不滿發洩情緒作出回應，在社媒平台貼文說，破壞他人財產，也就是故意破壞，不是言論自由。

特斯拉的麻煩還不止於此，該公司全球銷售持續下滑，強烈抵制之聲愈來愈大。自川普就任總統以來，特斯拉股價已下跌超過35%。一些車主後悔購買了特斯拉，因為在一些人看來，這個品牌現在已成為極右翼政治的象徵。

特斯拉的長期投資者格伯(Ross Gerber)認為，不少潛在買家「可能不想與馬斯克有任何關係，也不想遭到破壞」，因此對特斯拉敬而遠之。