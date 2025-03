川普蘇格蘭度假村 遭親巴勒斯坦人潑漆：加薩不是用來賣的

支持巴勒斯坦的抗議者破壞了川普總統位於蘇格蘭西海岸的一處高爾夫球場,稱此舉是對他所提「接管」加薩走廊計畫的回應。圖為球場草地上被用油漆噴上「加薩不是用來賣的」字樣。(路透)

川普 總統表態將接管加薩 走廊,並讓巴勒斯坦 人遷移,結果位於蘇格蘭的川普高爾夫球場豪華度假村,8日遭到巴勒斯坦抗議人士潑漆,表達對川普主張全面清空加薩巴勒斯坦人的不滿。

美聯社報導,親巴勒斯坦人士8日晚間摸黑潛入川普位於蘇格蘭西南部的「川普登拜里」(Trump Turnberry)高爾夫球場豪華度假村,在草坪上用白漆噴下巨大的「加薩不是用來賣的」(Gaza Is Not For Sale)字樣,還故意用紅漆噴在度假村外牆上。

抗議團體「巴勒斯坦行動」(Palestine Action)宣稱此舉是針對「美國政府推動加薩種族清洗的直接回應」,並在社媒平台發文指控:「川普猶如把加薩視為個人財產隨意處置,但理應知道自己的財產也在大家隨手可及之處。」

蘇格蘭警方表示,8日凌晨接獲高爾夫球場度假村報案,已經展開調查並發布聲明強調:「首先要確認的就是我們要表明,受到抗議行動波及,警方無法保證川普的私人財產安全無虞。」

度假村方面也譴責抗議人士的噴漆破壞「實屬幼稚的犯罪行徑」,並強調會確保所有營運不受影響。

報導指出,川普上個月提議由美國「接管」加薩走廊,以便將當地建成另一處「中東蔚藍海岸」(Riviera of the Middle East),計畫強制驅離巴勒斯坦人至鄰近的埃及與約旦永久定居,引發國際社會反彈,連巴勒斯坦人也拒絕遷移。

由於以色列與哈瑪斯(Hamas)達成第一階段停火協議,結束雙方長達15個月的戰鬥,但協議第二階段尚未達成,加薩未來何去何從,仍沒有明確方向。

至於遭到噴漆破壞的「登拜里」高爾夫球場原本是英國公開賽十大球場之一,也是全球四大男子高爾夫錦標賽歷史最悠久的賽事,然而自2014年川普買下球場翻新後,那裡至今未曾舉辦過一場英國公開賽。