我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

川普蘇格蘭度假村 遭親巴勒斯坦人潑漆：加薩不是用來賣的

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
支持巴勒斯坦的抗議者破壞了川普總統位於蘇格蘭西海岸的一處高爾夫球場，稱此舉是對他所提「接管」加薩走廊計畫的回應。圖為球場草地上被用油漆噴上「加薩不是用來賣的」字樣。(路透)
支持巴勒斯坦的抗議者破壞了川普總統位於蘇格蘭西海岸的一處高爾夫球場，稱此舉是對他所提「接管」加薩走廊計畫的回應。圖為球場草地上被用油漆噴上「加薩不是用來賣的」字樣。(路透)

川普總統表態將接管加薩走廊，並讓巴勒斯坦人遷移，結果位於蘇格蘭的川普高爾夫球場豪華度假村，8日遭到巴勒斯坦抗議人士潑漆，表達對川普主張全面清空加薩巴勒斯坦人的不滿。

美聯社報導，親巴勒斯坦人士8日晚間摸黑潛入川普位於蘇格蘭西南部的「川普登拜里」(Trump Turnberry)高爾夫球場豪華度假村，在草坪上用白漆噴下巨大的「加薩不是用來賣的」(Gaza Is Not For Sale)字樣，還故意用紅漆噴在度假村外牆上。

抗議團體「巴勒斯坦行動」(Palestine Action)宣稱此舉是針對「美國政府推動加薩種族清洗的直接回應」，並在社媒平台發文指控：「川普猶如把加薩視為個人財產隨意處置，但理應知道自己的財產也在大家隨手可及之處。」

蘇格蘭警方表示，8日凌晨接獲高爾夫球場度假村報案，已經展開調查並發布聲明強調：「首先要確認的就是我們要表明，受到抗議行動波及，警方無法保證川普的私人財產安全無虞。」

度假村方面也譴責抗議人士的噴漆破壞「實屬幼稚的犯罪行徑」，並強調會確保所有營運不受影響。

報導指出，川普上個月提議由美國「接管」加薩走廊，以便將當地建成另一處「中東蔚藍海岸」(Riviera of the Middle East)，計畫強制驅離巴勒斯坦人至鄰近的埃及與約旦永久定居，引發國際社會反彈，連巴勒斯坦人也拒絕遷移。

由於以色列與哈瑪斯(Hamas)達成第一階段停火協議，結束雙方長達15個月的戰鬥，但協議第二階段尚未達成，加薩未來何去何從，仍沒有明確方向。

至於遭到噴漆破壞的「登拜里」高爾夫球場原本是英國公開賽十大球場之一，也是全球四大男子高爾夫錦標賽歷史最悠久的賽事，然而自2014年川普買下球場翻新後，那裡至今未曾舉辦過一場英國公開賽。

去年11月，英國公開賽主辦單位R&A時任執行長斯朗伯斯(Martin Slumbers)還表示目前沒有讓賽事重返「登拜里」的計畫。

支持巴勒斯坦的抗議者破壞了川普總統位於蘇格蘭西海岸的一處高爾夫球場，稱此舉是對他...
支持巴勒斯坦的抗議者破壞了川普總統位於蘇格蘭西海岸的一處高爾夫球場，稱此舉是對他所提「接管」加薩走廊計畫的回應。圖為球場酒店被噴上紅色油漆。(美聯社)
支持巴勒斯坦的抗議者破壞了川普總統位於蘇格蘭西海岸的一處高爾夫球場，稱此舉是對他...
支持巴勒斯坦的抗議者破壞了川普總統位於蘇格蘭西海岸的一處高爾夫球場，稱此舉是對他所提「接管」加薩走廊計畫的回應。圖為球場酒店被噴上紅色油漆。(美聯社)

川普 加薩 巴勒斯坦

上一則

抓捕無證客績效不佳 國安部測謊揪內賊：稱將起訴2洩密者

下一則

川普態度更閃爍 美對台海政策成謎局

延伸閱讀

嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演

嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演
川普態度更閃爍 對台海政策成謎局 AXIOS評論：他只在乎美國利益

川普態度更閃爍 對台海政策成謎局 AXIOS評論：他只在乎美國利益
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
想廢日光節約時間 川普也為難 決定權在國會非總統

想廢日光節約時間 川普也為難 決定權在國會非總統

熱門新聞

川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
白宮國家安全顧問沃茲。(歐新社)

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

2025-03-01 11:51

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬