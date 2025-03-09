川普蘇格蘭度假村 遭親巴勒斯坦人潑漆：加薩不是用來賣的
川普總統表態將接管加薩走廊，並讓巴勒斯坦人遷移，結果位於蘇格蘭的川普高爾夫球場豪華度假村，8日遭到巴勒斯坦抗議人士潑漆，表達對川普主張全面清空加薩巴勒斯坦人的不滿。
美聯社報導，親巴勒斯坦人士8日晚間摸黑潛入川普位於蘇格蘭西南部的「川普登拜里」(Trump Turnberry)高爾夫球場豪華度假村，在草坪上用白漆噴下巨大的「加薩不是用來賣的」(Gaza Is Not For Sale)字樣，還故意用紅漆噴在度假村外牆上。
抗議團體「巴勒斯坦行動」(Palestine Action)宣稱此舉是針對「美國政府推動加薩種族清洗的直接回應」，並在社媒平台發文指控：「川普猶如把加薩視為個人財產隨意處置，但理應知道自己的財產也在大家隨手可及之處。」
蘇格蘭警方表示，8日凌晨接獲高爾夫球場度假村報案，已經展開調查並發布聲明強調：「首先要確認的就是我們要表明，受到抗議行動波及，警方無法保證川普的私人財產安全無虞。」
度假村方面也譴責抗議人士的噴漆破壞「實屬幼稚的犯罪行徑」，並強調會確保所有營運不受影響。
報導指出，川普上個月提議由美國「接管」加薩走廊，以便將當地建成另一處「中東蔚藍海岸」(Riviera of the Middle East)，計畫強制驅離巴勒斯坦人至鄰近的埃及與約旦永久定居，引發國際社會反彈，連巴勒斯坦人也拒絕遷移。
由於以色列與哈瑪斯(Hamas)達成第一階段停火協議，結束雙方長達15個月的戰鬥，但協議第二階段尚未達成，加薩未來何去何從，仍沒有明確方向。
至於遭到噴漆破壞的「登拜里」高爾夫球場原本是英國公開賽十大球場之一，也是全球四大男子高爾夫錦標賽歷史最悠久的賽事，然而自2014年川普買下球場翻新後，那裡至今未曾舉辦過一場英國公開賽。
去年11月，英國公開賽主辦單位R&A時任執行長斯朗伯斯(Martin Slumbers)還表示目前沒有讓賽事重返「登拜里」的計畫。
上一則
抓捕無證客績效不佳 國安部測謊揪內賊：稱將起訴2洩密者
下一則
FB留言