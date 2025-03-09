我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

3月14日大限將屆 眾院共和黨公布臨時預算案 避免政府關門

編譯廖振堯／綜合報導
國會眾院共和黨團8日公布臨時預算計畫，試圖避免聯邦政府在本月14日關門。圖中中為共和黨籍的眾院議長強生。(歐新社)
國會眾院共和黨團8日公布臨時預算計畫，試圖避免聯邦政府在本月14日關門。圖中中為共和黨籍的眾院議長強生。(歐新社)

國會眾院共和黨團8日公布了一項99頁的臨時預算法案，略微提高國防支出比率，同時將非國防預算削減得比2024預算年度更低，將為聯邦機構提供資金至9月30日，預期將引來民主黨反對。

美聯社報導，該法案編列約8925億元的國防支出，以及約7080億元的非國防支出，比去年減少約130億元；這也不包括個別立法者為全國數千個社區計畫申請的「專款專用」資金。但共和黨人指出，提高的國防支出將為初階士兵提供40多年來最大幅度加薪，非國防支出則額外撥款5億元用於婦女、嬰兒和兒童的營養援助計畫。大多數民主黨人仍不會同意，他們長期以來一直堅持國防和非國防支出應同進退。

眾院議長強生依然準備在11日(周二)投票，幾乎是冒著民主黨人投票反對、政府停擺的風險，同時也認定共和黨人夠團結、可以單獨通過這項法案。國會必須在14日午夜前定案以避免政府關門。

共和黨通常必須與民主黨合作制定兩黨措施才能維持政府開門，因為共和黨幾乎總是缺乏所需票數。不過這次不同的是法案得到川普總統支持，其號召力顯著；川普已在「真實社群」(Truth Social)發文稱共和黨必須「保持團結、不持異議，在時機成熟時為新的一天而戰」。川普的呼籲似乎產生效果，一些幾乎從不投票支持臨時預算的保守派人士上周表達開放態度。

民主黨領導人則警告，未與他們協商就推進法案，將增加政府關門的可能性；他們最擔心該法案將使川普政府恣意支配資金。緬因州共和黨籍參議員、參院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)主席柯林斯(Susan Collins)便說重點應是防止政府關門，「他們要求某些重要的政府僱員在不確定何時能收到下一份薪水的情況下上班，如邊境巡邏隊、軍隊、海岸防衛隊、運輸安全管理局(TSA) 安檢人員、空中航管員等，不能允許這種事發生」。

共和黨 民主黨 川普

上一則

嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演

下一則

內閣會議為裁員爭執 凸顯民粹主義者與川普富豪顧問分歧增

延伸閱讀

嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演

嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演
川普態度更閃爍 對台海政策成謎局 AXIOS評論：他只在乎美國利益

川普態度更閃爍 對台海政策成謎局 AXIOS評論：他只在乎美國利益
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
想廢日光節約時間 川普也為難 決定權在國會非總統

想廢日光節約時間 川普也為難 決定權在國會非總統

熱門新聞

川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
白宮國家安全顧問沃茲。(歐新社)

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

2025-03-01 11:51
美國總統川普2月28日在白宮南草坪與記者對話。（路透）

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

2025-03-01 22:10

超人氣

更多 >
博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年