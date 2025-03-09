3月14日大限將屆 眾院共和黨公布臨時預算案 避免政府關門

國會眾院共和黨團8日公布臨時預算計畫，試圖避免聯邦政府在本月14日關門。圖中中為共和黨籍的眾院議長強生。(歐新社)

國會眾院共和黨 團8日公布了一項99頁的臨時預算法案，略微提高國防支出比率，同時將非國防預算削減得比2024預算年度更低，將為聯邦機構提供資金至9月30日，預期將引來民主黨 反對。

美聯社報導，該法案編列約8925億元的國防支出，以及約7080億元的非國防支出，比去年減少約130億元；這也不包括個別立法者為全國數千個社區計畫申請的「專款專用」資金。但共和黨人指出，提高的國防支出將為初階士兵提供40多年來最大幅度加薪，非國防支出則額外撥款5億元用於婦女、嬰兒和兒童的營養援助計畫。大多數民主黨人仍不會同意，他們長期以來一直堅持國防和非國防支出應同進退。

眾院議長強生依然準備在11日(周二)投票，幾乎是冒著民主黨人投票反對、政府停擺的風險，同時也認定共和黨人夠團結、可以單獨通過這項法案。國會必須在14日午夜前定案以避免政府關門。

共和黨通常必須與民主黨合作制定兩黨措施才能維持政府開門，因為共和黨幾乎總是缺乏所需票數。不過這次不同的是法案得到川普 總統支持，其號召力顯著；川普已在「真實社群」(Truth Social)發文稱共和黨必須「保持團結、不持異議，在時機成熟時為新的一天而戰」。川普的呼籲似乎產生效果，一些幾乎從不投票支持臨時預算的保守派人士上周表達開放態度。

民主黨領導人則警告，未與他們協商就推進法案，將增加政府關門的可能性；他們最擔心該法案將使川普政府恣意支配資金。緬因州共和黨籍參議員、參院撥款委員會(Senate Appropriations Committee)主席柯林斯(Susan Collins)便說重點應是防止政府關門，「他們要求某些重要的政府僱員在不確定何時能收到下一份薪水的情況下上班，如邊境巡邏隊、軍隊、海岸防衛隊、運輸安全管理局(TSA) 安檢人員、空中航管員等，不能允許這種事發生」。