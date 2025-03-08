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內閣會議為裁員激辯 川普首限馬斯克權力：用手術刀而非斧頭

記者顏伶如／綜合報導
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紐時披露，6日的內閣會議中，馬斯克與國務卿魯比歐、運輸部長達菲為了裁員激辯，川普總統打圓場稱用手術刀取代斧頭。（美聯社）
紐時披露，6日的內閣會議中，馬斯克與國務卿魯比歐、運輸部長達菲為了裁員激辯，川普總統打圓場稱用手術刀取代斧頭。（美聯社）

紐約時報報導，國務卿魯比歐(Marco Rubio)數周以來對於對於科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)權力高張卻缺乏制衡頗有微詞，6日在白宮一場閉門內閣會議裡不滿情緒終於浮上檯面，與馬斯克唇槍舌劍，後來川普總統首度限制馬斯克權力，指示「要用手術刀，而非斧頭」。

報導指出，馬斯克在6日會議裡批評魯比歐並未配合政府人力縮編計畫，「一個人也沒裁撤」，唯一遭到開除只有一名政府效率部人員。國務院轄下美國國際開發署(United States Agency for International Development，USAID)被馬斯克團隊廢除之後，魯比歐就感到不悅，6日內閣會議終於有機會一吐悶氣。馬斯克在會中也跟運輸部長達菲(Sean Duffy)對辯。

魯比歐反批馬斯克沒說實話，因為1500名國務院人員參加優離優退計畫。他問馬斯克，是否應該重新聘回這批人員，只為了再次炒魷魚。魯比歐說明國務院重整計畫細節，但馬斯克卻說「只有電視效果」。兩人激辯的同時，川普雙手抱胸坐在一旁，如同觀看網球比賽。

場面愈來愈尷尬，川普終於開口幫魯比歐解危，稱讚魯比歐「做得很棒」，有很多問題需要克服。川普說，魯比歐非常忙碌，不斷出差，還要接受電視訪問，還要掌理國務院事務，因此內閣團隊必須通力合作。

運輸部長達菲和馬斯克就聯邦航空管理局(FAA)的設備和追蹤飛機問題互懟，達菲抱怨馬斯克的年輕幕僚企圖裁掉航空管制人員 ，「我該怎麼辦？我現在要處理數宗空難，你的人卻要我開除航管員。」

紐約分析，川普二度執政之後，這場會議堪稱重要轉捩點，證明川普願意為馬斯克權力畫下界線。馬斯克推動的大幅改革計畫已經面臨多起訴訟，就連共和黨國會議員都表達憂慮，某些議員更是直接找川普訴苦。5日晚間臨時敲定的這場內閣會議，顯示川普已經注意到共和黨內部對於馬斯克的不滿。

川普在會中說，依然支持馬斯克的改革行動，但手段必須略有調整，從現在開始，改革事務由部會首長負責，馬斯克團隊只提供建議。會議結束後，川普在社群媒體發文寫道，下一個階段的政府縮編計畫要用手術刀，而非斧頭。

紐時披露，6日的內閣會議中，馬斯克與國務卿魯比歐、運輸部長達菲為了裁員激辯，川普...
紐時披露，6日的內閣會議中，馬斯克與國務卿魯比歐、運輸部長達菲為了裁員激辯，川普總統打圓場稱用手術刀取代斧頭。（美聯社）
美國媒體形容國務卿魯比歐（左）和川普總統（右）關係緊張，恐怕是第一個撐不下去的閣...
美國媒體形容國務卿魯比歐（左）和川普總統（右）關係緊張，恐怕是第一個撐不下去的閣員。但川普稱魯比歐做得很好。（路透）

馬斯克 川普 魯比歐

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