「極不公平」紐森反對跨性參加女子運動 與進步派切割

加州州長紐森6日在他的新播客首播節目中，公開反對跨性別女性參加女子體育運動，與進步派立場分道揚鑣。(美聯社)

可望2028年角逐民主黨 總統候選人的加州州長紐森 (Gavin Newsom)，6日在他的新播客首播節目中，公開反對跨性別 女性參加女子體育運動，與進步派立場分道揚鑣。

紐森在「我是紐森」(This is Gavin Newsom)新播客節目中，與嘉賓、保守派活動人士柯克(Charlie Kirk)作了一個多小時長談，在柯克主導議題及提問下，紐森發表了他反對跨性別女性參加女子體育運動的立場。柯克和川普總統一樣，長期強烈反對跨性別女性參加女子體育運動。

紐森答覆柯克提問表示，「我認為這是公平議題，我完全同意你的看法；這是極不公平的公平議題。我對這個公平議題完全沒有糾結，我完全同意你的看法。我崇尚運動。因此，這公平議題是完全恰當」。

加州在紐森擔任州長之前頒布的法律，要求加州學校允許跨性別運動員參加符合其性別認同的學校運動隊。紐森的最新表態，被視為是民主黨去年11月大選失敗後，試圖調整其文化議題走向。

根據紐約時報/易普索今年1月民調顯示，其實大多數民主黨人(約七成)也反對允許跨性別女性運動員參加女子體育運動。2023年蓋洛普民調也發現，民主黨人對跨性別者可否參加符合其性別認同的運動隊伍，存在分歧。美聯社VoteCast報導，2024年大選有55%選民表示，政府和社會對跨性別權利的支持過了頭。

紐森長期以來一直將自己定位為社會進步派人士，他的最新說法，很快遭到LGBTQ倡議者嚴厲譴責。

川普政府裁定 緬因州允許跨性別參賽違法

與此同時，川普政府正式裁定並由衛生部民權辦公室於2月25日致函緬因州檢察長辦公室，指緬因州教育廳允許跨性別運動員參與女子運動的政策，已違反「教育修正法案」第九條(Title IX)──「接受聯邦援助的學校計畫或活動禁止性別歧視」的規定。

緬因州長珍娜特．密爾斯(Janet Mills)2月21日曾在白宮舉行的州長會議上，與川普為此議題發生口角、互嗆「法庭見」。