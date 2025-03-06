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川普國會演說 民主黨眾議員格林嗆聲遭驅離 眾議員特納突中風不治

編譯盧炯燊／綜合報導
手持枴杖的德州民主黨籍眾議員格林，被逐出眾院議場。(美聯社)
手持枴杖的德州民主黨籍眾議員格林，被逐出眾院議場。(美聯社)

川普總統4日發表第二次任期的首次國會聯席演說。大議場內，一邊是共和黨人以歡呼鼓掌迎接他，另一邊則是民主黨人噓聲、舉牌示威、離席抗議。民主黨籍眾議員格林甚至因為屢屢打斷川普演說，而被逐出議事大廳。

川普進場經過走道時，新墨西哥州民主黨籍聯邦眾議員斯坦斯伯里(Melanie Stansbury)手舉寫著「這不正常」(this is not normal)的標語，被德州共和黨籍眾議員古登(Lance Gooden)伸手搶走並扔掉。

這還僅僅是開場前一幕，當川普演說時，民主黨人間歇著大喊「這都是謊言！」其中聲量最大的莫過於德州民主黨籍眾議員格林(Al Green)。在川普發言後幾分鐘，格林就直接站起來持著拐杖打斷川普講話大喊，「總統先生，你沒有被授權！」

共和黨人大聲回嘴試圖蓋過格林的聲音，經過一輪互嗆，格林始終拒絕停止發出噓聲，眾院議長強生於是命令國會警察強制將他逐離議場。

過去也曾發生過敵對黨籍的議員在國會斥罵總統，但很少有被遭離議事大廳的場面。強生事後向媒體表示，格林以可怕的方式創造了歷史，應該受到眾議院譴責。

格林是反川普的強硬派，曾於2017年及2019年先後兩次提出彈劾川普；這次不停發出噓聲是反對川普聲稱有權削減聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)。

雖然被逐離會場，但格林強調這是值得的，他表示正在起草新的彈劾川普條款。

民主黨籍眾新科議員特納 在川普國會演說時，疑似中風而被緊急送往華府醫院後，宣布不...
民主黨籍眾新科議員特納 在川普國會演說時，疑似中風而被緊急送往華府醫院後，宣布不治，享年70歲。(美聯社)

另方面，德州另一位民主黨籍新科眾議員特納(Sylvester Turner)在川普國會演說時，疑似中風而被緊急送往華府醫院，數小時後宣布死亡，享年70歲。他死前留下的最後一則帖文是「我要給現任政府的訊息是，不要亂搞醫療補助。」

特納曾任兩屆休士頓市長 ，德州州長艾伯特(Greg Abbott)及現任休士頓市長惠特邁爾(John Whitmire)均表示哀掉。

川普 民主黨 眾議員

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