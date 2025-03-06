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川普政府停止外援 最高院駁回 聯邦瘦身訴訟首敗

記者顏伶如／綜合報導
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大法官5日以5票對4票表決，駁回川普政府上訴，USAID款項暫時解凍。(路透)
大法官5日以5票對4票表決，駁回川普政府上訴，USAID款項暫時解凍。(路透)

川普政府1月底宣布廢除美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)並凍結對外援助之後，遭到聯邦包商與非營利組織提告，華府聯邦地區法院法官阿里(Amir Ali)上月13日裁定解除外援凍結，川普政府不服，上訴最高法院。大法官5日以5票對4票表決，駁回川普政府上訴。

國會山莊報(The Hill)分析指出，這是川普總統積極推動裁減聯邦政府規模而捲入的司法攻防戰當中，第一次遭遇挫敗。

最高法院同時裁定，阿里法官先前指示川普政府恢復20億外援的判決，某些細節必須進一步釐清，時間要求必須做出合理安排。

目前聯邦最高法院九位首席大法官中，有六位屬於保守派，但羅伯茲(John G. Roberts Jr.)與巴瑞特(Amy Coney Barrett)在投票時加入三名自由派大法官行列，駁回川普政府請求。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)則持不同意見，認為阿里無權下令恢復外援。艾里托執筆的不同意見書寫道，最高法院認同阿里的裁決，等於是「司法傲慢」(judicial hubris)，令人詫異。

艾里托還表示：「難道一位可能缺乏管轄權的地區法院法官具備不受限制的權力，可迫使美國政府支付，且可能永遠失去，20億元的稅金嗎？」

川普政府凍結外援已被阿里發布臨時禁止令擋下，阿里6日將舉行聽審，決定是否延長禁止令。阿里是前總統拜登任命的聯邦法官。

阿里上周的判決，給川普政府不到兩天的時間恢復對外援助撥款。

大法官在主要意見書裡說，川普政府上訴時並未對阿里最初的裁決提出挑戰，只是質疑阿里要求恢復外援的規定日期。

美聯社報導，阿里雖然上個月中已對凍結外援下達臨時禁止令，迄今川普政府仍未採取行動恢復外援。

川普 大法官 拜登

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