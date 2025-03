川普國會演說 強調美國夢的復興 提及台積電

川普總統(左)4日在國會發表上任後首次的國會演說,指美國正走在正確方向。圖中為副總統范斯,圖右為眾院議長強生。(路透)

川普 總統4日晚間對參眾兩院國會聯席會議發表演說,這是川普二度執政之後首次國會演講。川普上台以來,國內外政策都與前朝政府路線截然不同,美國對加拿大、墨西哥開徵25%關稅4日生效,美國經濟前景未卜,讓這場以「美國夢的復興」(The Renewal of the American Dream)為主軸的演說備受矚目,川普表示,這是美國的黃金時代,美國回來了。

他在演講中感謝蘋果和台積電在美國的投資。

川普說,美國近代史上如今第一次出現認為「國家走在正確方向」的民眾,超過認為「國家走在錯誤方向」的民眾。川普談到執政六周以來政府效率部(DOGE)推動聯邦政府縮編,以及加強查緝無證移民 、推翻「多元、公平及包容」(DEI)倡議、關稅等領域的成效。

川普呼籲國會提供更多經費鞏固邊境安全,完成美國史上規模最大無證移民遣返計畫。首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)、川普兒子女兒及領導政府效率部的科技富豪馬斯克(Elon Musk)都是台下貴賓。

對於物價,川普說,通膨高漲是拜登 政府的錯,尤其是蛋價。

他說:「拜登讓蛋價失控,我們正努力讓價格下降。」

2024年大選,川普獲得大量勞工階級選民支持。川普在演說中呼籲各界支持警察與消防隊員。

國家廣播公司(NBC)分析,這次演說是川普的一次機會,向國會議員及社會大眾說明推動大幅改革的理由,預告接下來有何後續措施。

川普3日深夜在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道演說將「實話實說」,民主黨康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)則說,這次演說只是「讓美國再度偉大陣營的加油大會」(MAGA pep rally)。

根據慣例,新任總統上台初期向國會聯席會議(Joint Session of Congress)說明施政計畫與願景,但演說並不是國情咨文(State of the Union)。眾院議長強生(Mike Johnson)今年1月對川普發出演說邀請。