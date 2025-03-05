我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

川普國會演說 強調美國夢的復興 提及台積電

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(左)4日在國會發表上任後首次的國會演說，指美國正走在正確方向。圖中為副總統范斯，圖右為眾院議長強生。（路透）
川普總統(左)4日在國會發表上任後首次的國會演說，指美國正走在正確方向。圖中為副總統范斯，圖右為眾院議長強生。（路透）

川普總統4日晚間對參眾兩院國會聯席會議發表演說，這是川普二度執政之後首次國會演講。川普上台以來，國內外政策都與前朝政府路線截然不同，美國對加拿大、墨西哥開徵25%關稅4日生效，美國經濟前景未卜，讓這場以「美國夢的復興」(The Renewal of the American Dream)為主軸的演說備受矚目，川普表示，這是美國的黃金時代，美國回來了。

他在演講中感謝蘋果和台積電在美國的投資。

川普說，美國近代史上如今第一次出現認為「國家走在正確方向」的民眾，超過認為「國家走在錯誤方向」的民眾。川普談到執政六周以來政府效率部(DOGE)推動聯邦政府縮編，以及加強查緝無證移民、推翻「多元、公平及包容」(DEI)倡議、關稅等領域的成效。

川普呼籲國會提供更多經費鞏固邊境安全，完成美國史上規模最大無證移民遣返計畫。首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)、川普兒子女兒及領導政府效率部的科技富豪馬斯克(Elon Musk)都是台下貴賓。

對於物價，川普說，通膨高漲是拜登政府的錯，尤其是蛋價。

他說：「拜登讓蛋價失控，我們正努力讓價格下降。」

2024年大選，川普獲得大量勞工階級選民支持。川普在演說中呼籲各界支持警察與消防隊員。

國家廣播公司(NBC)分析，這次演說是川普的一次機會，向國會議員及社會大眾說明推動大幅改革的理由，預告接下來有何後續措施。

川普3日深夜在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道演說將「實話實說」，民主黨康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)則說，這次演說只是「讓美國再度偉大陣營的加油大會」(MAGA pep rally)。

根據慣例，新任總統上台初期向國會聯席會議(Joint Session of Congress)說明施政計畫與願景，但演說並不是國情咨文(State of the Union)。眾院議長強生(Mike Johnson)今年1月對川普發出演說邀請。

川普與第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)邀請聆聽演說的貴賓名單，包括在俄羅斯坐牢三年半後今年2月獲釋的教師佛蓋爾(Marc Fogel)，去年在川普造勢場合遭遇槍擊死亡的義消康佩托雷(Corey Comperatore)家屬以及多名遭到無證移民殺害的受害者家屬。

馬斯克（左）受邀參加川普的國會演講，入場時豎起大姆指。（美聯社）
馬斯克（左）受邀參加川普的國會演講，入場時豎起大姆指。（美聯社）
民主黨德州國會議員格林4日晚因打斷川普演講，被護送離開眾院議場。(美聯社)
民主黨德州國會議員格林4日晚因打斷川普演講，被護送離開眾院議場。(美聯社)
川普進場與首席大法官羅伯茲握手。（路透）
川普進場與首席大法官羅伯茲握手。（路透）

川普 移民 拜登

上一則

川普關稅戰生效 加拿大、中國立即報復 墨西哥9日宣布

下一則

川普施壓成功？李嘉誠將出售巴拿馬運河2港口給美商

延伸閱讀

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
川普促國會廢止晶片法 勿再撥款給晶片業者

川普促國會廢止晶片法 勿再撥款給晶片業者
川普國會演說 在民主黨噓聲下為經濟政策辯護

川普國會演說 在民主黨噓聲下為經濟政策辯護
川普最新民調滿意度44% 逾半數民眾不滿經濟、外交表現

川普最新民調滿意度44% 逾半數民眾不滿經濟、外交表現

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價