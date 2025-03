川普2.0首次 「國會聯席會議演說」有別傳統國情咨文

總統川普4日晚上向國會聯席會議發表演說,這將會是他第二任期內首次向國會發表演說。

這看起來就像是「國情咨文 」(State of the Union)演說,而且同國情咨文演說一樣,將在電視上直播;但這次演說的名字不同,稱之為「國會聯席會議演說」(joint address to Congress),起源於雷根總統(Ronald Reagan)的第一任期。

憲法要求總統需向國會報告國家最新情況並提出政策建議,儘管憲法並沒有詳細記載總統應發表演說的具體時間。

通常,總統會在1月或2月對國會發表演說,回顧過去一年所發生的事件,並概述接下來一年的政策重點。這類的演說以前稱之為「總統致國會年度演說」(the President’s Annual Message to Congress)。羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)在1934年開始稱之為「年度國情咨文」(Annual Message to Congress on the State of the Union)。

根據聖塔芭芭拉加州大學 (University of California, Santa Barbara)的非營利組織「美國總統計畫」(American Presidency Project),雷根在1981年第一任期宣誓就任不久後就向國會聯席會議發表演說,該演說被稱之為「致國會聯席會議之經濟復甦計畫演說」(Address Before a Joint Session of the Congress on the Program for Economic Recovery)。

老布希總統(George H.W. Bush)和柯林頓總統(Bill Clinton)也在各自任期的早年效法了此做法,而在1989年和1993年發表的演說則皆以「政府目標」為題。小布希 總統(George W. Bush)在2001年的演說則是他給國會的「預算訊息」。

根據「美國總統計畫」,這些上任首年的演說影響與之後所進行的國情咨文具有同等重要性;且與國情咨文一樣,時任的反對黨也會發表一段簡短的演說來回應總統演說,並與總統演說一樣,在電視上播出。今年則將會由民主黨新任密西根州參議員史羅金(Elissa Slotkin)負責發表反對黨回應,對總統演說發表不同意見。