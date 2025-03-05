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川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

川普國會演說「嘉賓」 2黨各邀選手與雇員凸顯政治立場

編譯俞仲慈／綜合報導
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反對跨性別人士參加女子運動賽事的積極人士蓋恩斯，去年大選為共和黨出力。(美聯社)
反對跨性別人士參加女子運動賽事的積極人士蓋恩斯，去年大選為共和黨出力。(美聯社)

總統川普二度入主白宮後，4日晚首次在國會發表演說，朝野兩黨議員各自邀請特定嘉賓出席以表達挺川普與反川普的立場，互別苗頭的意味濃厚。

根據福斯新聞網(FOX News)報導，向來關心女性運動員權益的共和黨籍聯邦眾議員米勒-米克斯(Marianette Miller-Meeks，愛阿華)此次邀請「國家大學體育協會」(NCAA)前游泳女將蓋恩斯(Riley Gaines)出席，蓋恩斯積極反對跨性別人士參加女子運動賽事，成為去年大選期間，共和黨陣營的助選大將。

值得一提的是，暗網平台「絲路」(Silk Road)創辦人烏布利希(Ross Ulbricht)也赫然在列，原本因捲入槍枝交易與販毒而被法院判處終身監禁的烏布利希是被川普特赦後，獲得共和黨人馬西(Thomas Massie，肯塔基)邀請，成為出席嘉賓。

還有共和黨眾議員辛森(Ashley Hinson，愛阿華)則邀請同鄉的政府效率部(DOGE) 工作組主席施密特(Emily Schmitt)共同聆聽川普演說，施密特原本是一家公司的執行長兼法律顧問，在馬斯克(Elon Musk)成立DOGE後，被愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)延攬成為DOGE一員大將。

眾院共和黨多數黨黨鞭艾馬(Tom Emmer，明尼蘇達)邀請的嘉賓為冰球名人堂入選者施奈德(Buzz Schneider)與麥克拉納漢(Rob McClanahan)，兩人在1980年美國男子代表隊戰勝蘇聯隊，一舉奪下奧運金牌的事蹟，後來被翻拍成電影「冰上奇蹟」(Miracle on Ice)。

相較於共和黨人邀請特定嘉賓力挺川普政策，民主黨人同樣也打出嘉賓牌表達反川立場，民主黨籍聯邦參議員華納(Mark Warner，維吉尼亞)與聯邦眾議員德萊尼(April McClain Delaney，馬里蘭)不約而同邀請被DOGE解雇的前聯邦雇員到場。

民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)辦公室更直接：「邀請維吉尼亞州弗堡(Fredericksburg)國家公園被解雇的公園管理員前來。」並強調：「她是一名癌症倖存者，如今已經失去健保。」

另外聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff，喬治亞)則邀請「海外作戰退伍軍人協會(Veterans of Foreign Wars，VFW)總司令利普哈特(Al Lipphardt)出席。

剛獲釋的暗網平台「絲路」創辦人烏布利希。(路透)
剛獲釋的暗網平台「絲路」創辦人烏布利希。(路透)

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