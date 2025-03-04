川普國會演說 馬斯克座位、俄烏和談受關注

川普定今晚9時在國會發表演說，這是他2017年在國會發表國情咨文的資料照片。(美聯社)

總統川普 二度入主白宮，預定美東時間周二(4日)晚9時赴國會，對兩黨兩院參眾議員，發表首次演說；川普大力倚重的政府效率部(DOGE)馬斯克 (Elon Musk)的座位安排，是否談及俄烏和談、各項施政法案以及川普是否脫稿演說，都是各界觀察重點。

國會山莊報(The Hill)報導，川普這場國會演講排定美東時間晚上9時發表，包括哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC)、美國廣播公司(ABC)、福斯電視台(Fox)、有線電視新聞網(CNN)等全國主流媒體均全程直播，國會山莊也同步網路直播。

由於國情咨文只適用於總統上任之後的三年發表，因此川普4日的國會演說技術上而言並非國情咨文，只能稱為向國會發表的聯合演說，儘管功能與國情咨文類似。

川普向國會朝野議員、聯邦最高法院大法官以及內閣成員演說，不過按照慣例，至少有一名內閣成員因擔任「指定倖存者」(designated survivor)而缺席，以確保災難等緊急狀況發時，政府部門持續運作。

通常總統國會演說時，聯邦政府最有權勢的人物，包括眾院議長與副總統皆坐在總統身後，不過兩人光環可能不及川普倚重的資深顧問馬斯克，屆時馬斯克是否坐在會議廳上方的貴賓席聆聽演說，備受矚目。

至於川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在橢圓形辦公室爆發口角，川普當場怒嗆澤倫斯基：「要不你自己達成協議，要不我們退出。」引發外界針對美國對烏立場轉變、俄羅斯擴大軍事攻擊以及美國與歐盟關係惡化等諸多疑慮，有待川普藉著演說機會具體說明美國對外政策方針。

還有國會共和黨 人過去在野期間，不論歐巴馬或拜登每逢國會演說，屢屢不給面子直接鬧場，如今川普上台，肯定給予熱烈的回應，反之，民主黨人的反應值得觀察。

至於削減開支、邊境安全經費以及減稅計畫等川普政府施政重點，由於共和黨人在參眾兩院僅占微弱多數，急需執政黨同心協力完成立法，川普採循一貫策略，有時支持眾院大規模立法，有時支持參院將提案分案，外界預估川普不會提出具體細節，但可能透露更多目標或激勵國會加速立法進度，畢竟川普對共和黨的影響力無庸置疑。