我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

率先反制 加拿大4日起對美國課25%報復性關稅

川普國會演說 馬斯克座位、俄烏和談受關注

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普定今晚9時在國會發表演說，這是他2017年在國會發表國情咨文的資料照片。(美聯社)
川普定今晚9時在國會發表演說，這是他2017年在國會發表國情咨文的資料照片。(美聯社)

總統川普二度入主白宮，預定美東時間周二(4日)晚9時赴國會，對兩黨兩院參眾議員，發表首次演說；川普大力倚重的政府效率部(DOGE)馬斯克(Elon Musk)的座位安排，是否談及俄烏和談、各項施政法案以及川普是否脫稿演說，都是各界觀察重點。

國會山莊報(The Hill)報導，川普這場國會演講排定美東時間晚上9時發表，包括哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC)、美國廣播公司(ABC)、福斯電視台(Fox)、有線電視新聞網(CNN)等全國主流媒體均全程直播，國會山莊也同步網路直播。

由於國情咨文只適用於總統上任之後的三年發表，因此川普4日的國會演說技術上而言並非國情咨文，只能稱為向國會發表的聯合演說，儘管功能與國情咨文類似。

川普向國會朝野議員、聯邦最高法院大法官以及內閣成員演說，不過按照慣例，至少有一名內閣成員因擔任「指定倖存者」(designated survivor)而缺席，以確保災難等緊急狀況發時，政府部門持續運作。

通常總統國會演說時，聯邦政府最有權勢的人物，包括眾院議長與副總統皆坐在總統身後，不過兩人光環可能不及川普倚重的資深顧問馬斯克，屆時馬斯克是否坐在會議廳上方的貴賓席聆聽演說，備受矚目。

至於川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在橢圓形辦公室爆發口角，川普當場怒嗆澤倫斯基：「要不你自己達成協議，要不我們退出。」引發外界針對美國對烏立場轉變、俄羅斯擴大軍事攻擊以及美國與歐盟關係惡化等諸多疑慮，有待川普藉著演說機會具體說明美國對外政策方針。

還有國會共和黨人過去在野期間，不論歐巴馬或拜登每逢國會演說，屢屢不給面子直接鬧場，如今川普上台，肯定給予熱烈的回應，反之，民主黨人的反應值得觀察。

至於削減開支、邊境安全經費以及減稅計畫等川普政府施政重點，由於共和黨人在參眾兩院僅占微弱多數，急需執政黨同心協力完成立法，川普採循一貫策略，有時支持眾院大規模立法，有時支持參院將提案分案，外界預估川普不會提出具體細節，但可能透露更多目標或激勵國會加速立法進度，畢竟川普對共和黨的影響力無庸置疑。

川普 馬斯克 共和黨

上一則

彭博：美將評估中國最惠國待遇相關提案

下一則

澤倫斯基軍裝不尊重白宮？ 烏克蘭「正裝」網路瘋傳

延伸閱讀

川普關稅25%有何奧妙之處？經濟學家說：好懂、好沒學問

川普關稅25%有何奧妙之處？經濟學家說：好懂、好沒學問
波蘭冷戰英雄致信批川普審訊澤倫斯基：令人憶起共產時代

波蘭冷戰英雄致信批川普審訊澤倫斯基：令人憶起共產時代
比特幣跌9% 乙太幣崩15% 逆轉川普宣布加密資產戰略儲備後的漲勢

比特幣跌9% 乙太幣崩15% 逆轉川普宣布加密資產戰略儲備後的漲勢
吵架歸吵架…川普稱不認為美烏礦產協議已破局 認了是筆好交易

吵架歸吵架…川普稱不認為美烏礦產協議已破局 認了是筆好交易

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲